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İstanbul'da lüks rezidansa baskın

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.08.2018 10:57 | Son Güncelleme

İstanbul'da lüks rezidans dairesine düzenlenen operasyonda, İran’dan Türkiye’ye sokulduğu ileri sürülen 220 kilo eroin ele geçirildi. Olayla ilgili olduğu iddiasıyla 1 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da lüks rezidansa baskın

Alınan bilgilere göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İran’dan Türkiye’ye yüklü miktarda uyuşturucu madde sokulduğu istihbaratını aldı.

Alınan istihbarat doğrultusunda teknik ve fiziki çalışma başlatan narkotik polisi, Esenyurt’ta bulunan lüks bir rezidans dairesine baskın düzenledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğü polislerinin de katıldığı operasyonda, uyuşturucu madde sattığı öne sürülen 1 şüpheli gözaltına alınırken, baskında 220 kilo eroin maddesinin ele geçirildiği bildirildi.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt uyuşturucu baskın

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