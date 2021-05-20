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  4. İstanbul'da lüks rezidansta dehşet! Ablasının sevgilisini bıçakladı

İstanbul'da lüks rezidansta dehşet! Ablasının sevgilisini bıçakladı

20.05.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kağıthane’de bir genç, ablasıyla birlikte yaşamasından rahatsız olduğu evli ve 2 çocuklu bir adamı, ablasını dövdüğü ve küfür ettiği gerekçesiyle iki yerinden bıçakladı. Ağır yaralanan adam hastaneye kaldırılırken, Kağıthane Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanan saldırgan genç tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, önceki hafta Pazar günü saat 12.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’ndeki lüks bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuklu olan İsmail Başpınar (42), bir süre önce Zekiye Rabia S. ile birlikte lüks bir rezidansta yaşamaya başladı. Olay günü iddiaya göre Başpınar, S.’ye küfürler savurarak darp etti. Bu durumdan haberdar olan Zekiye Rabia S.’nin erkek kardeşi Mehmet Ali S. (19), soluğu rezidansta aldı. Daireye giren genç ablasını darp ettiği iddia edilen Başpınar’ı mutfaktan eline geçirdiği bıçakla yaraladı. Sol koltuk altından ve sol omzundan yaralanan Başpınar, dairenin kapısını açtıktan sonra yere yığıldı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın ardından ihbar üzerine rezidansa sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Başpınar’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan Başpınar’ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Ali S.‘nin ve ablasının çelişkili ifadeler vermesi üzerine saldırgan genci sorguya aldı.

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SUÇUNU İTİRAF ETTİ

Sorguda suçunu itiraf eden saldırgan, nikahsız yaşadıkları için durumdan rahatsız olduğunu ve darp etmesi nedeniyle ablasını korumak için bıçakladığını itiraf etti. Bıçağın da muhafaza altına alındığı olayda, emniyete götürülen genç işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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