İstanbul'da lüks rezidansta dehşet! Ablasının sevgilisini bıçakladı

Olay, önceki hafta Pazar günü saat 12.00 sıralarında Kağıthane Hamidiye Mahallesi’ndeki lüks bir rezidansta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuklu olan İsmail Başpınar (42), bir süre önce Zekiye Rabia S. ile birlikte lüks bir rezidansta yaşamaya başladı. Olay günü iddiaya göre Başpınar, S.’ye küfürler savurarak darp etti. Bu durumdan haberdar olan Zekiye Rabia S.’nin erkek kardeşi Mehmet Ali S. (19), soluğu rezidansta aldı. Daireye giren genç ablasını darp ettiği iddia edilen Başpınar’ı mutfaktan eline geçirdiği bıçakla yaraladı. Sol koltuk altından ve sol omzundan yaralanan Başpınar, dairenin kapısını açtıktan sonra yere yığıldı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın ardından ihbar üzerine rezidansa sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Başpınar’ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Ameliyata alınan Başpınar’ın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Mehmet Ali S.‘nin ve ablasının çelişkili ifadeler vermesi üzerine saldırgan genci sorguya aldı.