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  4. İstanbul'da lüks rezidansta sır olay! Üçlü priz kablosuyla asılı halde ölü bulundu

İstanbul'da lüks rezidansta sır olay! Üçlü priz kablosuyla asılı halde ölü bulundu

28.03.2023 09:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da meydana gelen olayda Çin uyruklu 48 yaşındaki kadın, yaşadığı rezidansın banyosunda üçlü priz kablosuyla asılı halde ölü bulundu. Ölümün şüpheli bulunması üzerine ifadesine başvurulan kadının eşi, olay günü yurt dışından geldiğini ve eve girdiğinde banyoda eşini ölü olarak bulduğunu söyledi.

İstanbul'da lüks rezidansta sır olay! Üçlü priz kablosuyla asılı halde ölü bulundu

Olay, İstanbul Maslak'ta meydana geldi. Geçtiğimiz cuma günü, 1 çocuk annesi 48 yaşındaki Çin uyruklu kadın kaldığı rezidansın banyosunda üçlü priz kablosuyla asılı halde ölü bulundu. Polis olayı şüpheli bulurken kadının eşi, olay günü yurt dışından geldiğini ve eve girdiğinde banyoda eşini ölü olarak bulduğunu söyledi.

BANYODA ÖLÜ BULUNDU

Sarıyer Maslak’ta bulunan lüks bir sitede meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre, bir çocuk annesi 48 yaşındaki Çin uyruklu Türk vatandaşı Oya Van Yan Qi, öğle saatlerinde yaşadığı dairenin banyosunda eşi Can Van tarafından üçlü priz kablosuyla asılı halde bulundu. Kadının hareketsiz olması üzerine adam, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi.

ÖLÜMÜ ŞÜPHELİ BULUNDU

Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri yaptığı incelemede ölümü şüpheli buldu. Polisin ifadesine başvurduğu kadının eşi, olay günü yurt dışından geldiğini ve eve girdiğinde banyoda eşini üçlü priz kablosuyla asılı halde bulduğunu söyledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması ve Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından kadının cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bahçelievler Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı. Kadının eşi olan Çin uyruklu Türk vatandaşı Can Van ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA

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