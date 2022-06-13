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İstanbul'da mahalleliyi sokağa döken olay! Yabancı uyruklu kişilerin kovaladığı çocuk hayatını kaybetti

13.06.2022 06:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: İstanbul Ataşehir'de yabancı uyruklu kişiler tarafından kovalanan 15 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Aracın çarpması sonucu yaralanan çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay üzerine mahalleli sokağa dökülürken bölgeye çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Öte yandan konuyla ilgili olarak İstanbul Valiliğinden açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

İstanbul'da mahalleliyi sokağa döken olay! Yabancı uyruklu kişilerin kovaladığı çocuk hayatını kaybetti

Son dakika: İstanbul Ataşehir'de 15 yaşındaki Selahattin Ç. isimli çocuğa, yabancı uyruklu kişilerin kovalaması sırasında bir otomobil çarptı. Çocuk hayatını kaybederken olay nedeniyle mahalleli sokağa döküldü. Çok sayıda çevik kuvvet polisinin sevk edildiği olayla ilgili İstanbul Valiliğinden açıklama geldi. İşte son dakika haberinin detayları...

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ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ, MAHALLELİ SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Olay, geçtiğimiz gün Ataşehir Yeni Sahra Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yeni Sahra Mahallesi'nde, Selahattin Ç. isimli çocuk (15), yabancı uyruklu kişiler tarafından henüz belli olmayan bir sebepten dolayı kovalanmaya başlandı. Kaçan çocuğa o sırada D-100 karayolunda seyir halinde olan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan çocuk sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Olay üzerine mahalleli sokağa dökülürken, mahalleye çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edildi. Toplanan mahalleliyi uyararak dağıtan polis ekipleri, mahallede önlem aldı.

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İSTANBUL VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Konu hakkında açıklama yapan İstanbul Valiliği, 'taksirle öldürme' olayı ile ilgili olarak 2 şüpheli şahsın yakalandığını, trafik kazasını yapan şahsın adli kontrolle serbest bırakıldığını, olaya sebebiyet veren yabancı uyruklu şahsın ise tutuklandığını açıkladı. Bölgede yapılan çalışmalarda, olayla ilgili olduğu değerlendirilen şahıslar güvenlik görevlilerince yakalanarak, ilgili işlemler yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

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Kaynak: İHA

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