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  4. İstanbul'da market kuyruğunda kavga! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

İstanbul'da market kuyruğunda kavga! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2020 00:24 | Son Güncelleme

Bayrampaşa'da market sırasına girenler arasından kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da market kuyruğunda kavga! Tekme ve yumruklar havada uçuştu

İçişleri Bakanlığı'nca bu gece 00.00 itibarıyla 30 Büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün süreyle sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasaklar başlamadan hemen önce vatandaşlar fırın ve marketlere akın etti.

Ekmek almak için fırınlara, diğer ihtiyaçları için de marketlere akın eden vatandaşlar, sokağa çıkma yasağının uygulanmasına dakikalar kala iş yerlerinin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Vatandaşlardan bazılarının sosyal mesafe kuralına uymadıkları dikkat çekerken kavgalar ve gerginlikler de yaşandı.

Bayrampaşa'da market sırasına girenler arasından kavga çıktı. Tekme ve yumrukların havada uçuştuğu kavga bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)
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Bayrampaşa market kavga sokağa çıkma yasağı

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