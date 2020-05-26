İstanbul'da 'marketi neden açmıyorsun' kavgası! Ortalık savaş alanına döndü

Olay, Yeni Şehir Mahallesi'nde Ramazan Bayramı'nın birinci günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İnci Sitesi'nde oturan bir grup sitenin içerisindeki marketin önüne gelerek marketin açılmasını istedi. Aynı sitede oturan market sahibi ise sokağa çıkma yasağı nedeniyle marketin kapalı olduğunu söyledi. Bunun üzerine grup ile market sahibi arasında tartışma başladı. Market sahibi ve yakınlarının binadan inmesi ile 2 grup arasında kavga çıktı. Sopaların havada uçuştuğu kavgada, 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

SOPALAR HAVADA UÇUŞTU



Kavga anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde; 2 grup arasında başlayan tartışmanın bir süre sonra kavgaya dönüştüğü görülüyor. Görüntülerde iki taraf birbirine sopalarla saldırıyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

