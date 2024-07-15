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  4. İstanbul'da Marmaray arızalandı! Duraklarda yoğunluk oluştu

İstanbul'da Marmaray arızalandı! Duraklarda yoğunluk oluştu

15.07.2024 23:22
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İstanbul'da Gebze'den Halkalı yönüne doğru giden Marmaray arızalandı. Florya'da trenden tahliye edilen vatandaşlar yoğunluk oluştururken, seferlerin Halkalı-Florya arası tek yön olarak devam ettiği öğrenildi.

İstanbul'da Marmaray arızalandı! Duraklarda yoğunluk oluştu

Gebze'den Halkalı yönüne giden Marmaray, Florya'da arızalandı. Teknik arızadan dolayı yolcular trenden tahliye edildi. Arıza nedeniyle seferler aksarken, vatandaşlar durakta yoğunluk oluşturdu. Durakta kalan Marmaray nedeniyle seferler Halkalı-Florya arası tek yön olarak devam etti. Halkalı'dan gelen tren Florya'da yolcuları indirerek Halkalı yönüne devam edecek yolcuları aldı. Trendeki arızanın giderilmesi için çalışma yapıldı.

Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız, teknik bir arıza nedeniyle Halkalı- Ataköy arasında tek yol işletmeciliği yapıldığından Marmaray seferlerimizde gecikmeler meydana gelmektedir" denildi.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Marmaray
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