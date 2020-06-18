HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da maske zorunluluğunun ilk günü!

İstanbul'da maske zorunluluğunun ilk günü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2020 07:36 | Son Güncelleme

İstanbul’da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından sabah saatlerinde işlerine gitmek için toplu taşımayı kullanan vatandaşların maske kullanımına dikkat ettikleri görüldü

Dün akşam alınan kararla Ankara, İstanbul ve Bursa illerinde açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmişti. Bu sabah saatlerinde de evlerinden çıkan vatandaşların maske kullanımı dikkat ettikleri görüldü.

Vaka sayısının son günlerde ortalama olarak 620 olduğu Megakent İstanbul’da sabah saatlerinde işe gitmek için toplu taşıma kullanan vatandaşların maske taktıkları görüldü. Metrobüs ve otobüs duraklarında oluşan kalabalıkta da maskeli yüzlerin olması dikkat çekti.

'HERKESİN MASKE TAKMASI ÇOK ÖNEMLİ'

Bir vatandaşta “Herkesin maske takması çok önemli. Ben bir sağlıkçı olarak bütün vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Herkesin maske takmasının önemli olduğunu söyleyeyim” ifadelerini kullandı.

Bazı vatandaşların da maske takmadığı görüldü.

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu kez Ivana paylaştı! Sosyal medyayı salladı Bu kez Ivana paylaştı! Sosyal medyayı salladı
Koyun sürüsü kazaya neden oldu: 4’ü çocuk 9 yaralıKoyun sürüsü kazaya neden oldu: 4’ü çocuk 9 yaralı
Diyanet, Çocuk Gelişimcisi ve Öğretmen alıyor (başvuru şartları)Diyanet, Çocuk Gelişimcisi ve Öğretmen alıyor (başvuru şartları)
1/

En Çok Okunan Haberler

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Canlı yayındaki nikahta şok! Esra Erol hemen yayını kesti

Survivor Ardahan neden elendi? Acun Ilıcalı'dan eleme açıklaması

Survivor Ardahan neden elendi? Acun Ilıcalı'dan eleme açıklaması

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

MEB'den öğretmenleri ilgilendiren önemli karar!

İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takma zorunluluğu getirildi

İstanbul, Ankara ve Bursa'da maske takma zorunluluğu getirildi

Dr. Serdar Savaş 'Mutlaka ertelenmeli' dedi ve...

Dr. Serdar Savaş 'Mutlaka ertelenmeli' dedi ve...

Bakan Koca il il, tek tek açıkladı! Çok önemli ifadeler

Bakan Koca il il, tek tek açıkladı! Çok önemli ifadeler

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi! Heyecanlandıran paylaşım

Prof. Dr. Ercüment Ovalı müjdeyi verdi! Heyecanlandıran paylaşım

2 gündür haber alınamıyordu! Doç.Dr. Uçar'dan acı haber

2 gündür haber alınamıyordu! Doç.Dr. Uçar'dan acı haber

Diğer Haberler
Bebek'te boru patladı, fışkıran su uzun süre boşa aktı

Bebek'te boru patladı, fışkıran su uzun süre boşa aktı

İzmir'de koyun sürüsü kazaya neden oldu: 4’ü çocuk 9 yaralı

Koyun sürüsü kazaya neden oldu: 4’ü çocuk 9 yaralı

Silaha bakmak isteyen genç, kaza kurşunuyla hayatını kaybetti

Silaha bakmak isteyen genç, kaza kurşunuyla hayatını kaybetti

Adana'da korkunç olay! Tabanca ile yapılan şaka ölümle sonlandı

Tabanca ile yapılan şaka ölümle sonlandı

Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasak? Maskesiz dışarı çıkmanın cezası kaç para?

Hangi illerde maskesiz sokağa çıkmak yasak? Maskesiz dışarı çıkmanın cezası kaç para?

Evinin balkonunda tabancayla intihara kalkıştı, polis ikna etti

Evinin balkonunda tabancayla intihara kalkıştı, polis ikna etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.