HABER

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti! Sokağı kan gölüne çevirdiler!

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.12.2019 01:16 | Son Güncelleme

Bağcılar’da sokakta sohbet eden iki kişi, kimliği belirsiz maskeli kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu ağır yaralanan 2 genç hastanede ameliyata alındı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Bağcılar Kirazlı Mahallesi Ahmet Kabaklı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen maskeli iki kişi, kaldırımda sohbet eden Yunus K. (21), ve Ferhat A.’ya (25), henüz belirlemeyen bir nedenle kurşun yağdırdı.

SALDIRGANLAR ARAÇLA KAÇTI

Saldırı sonucu vücutlarının çeşitli yerlerinden ağır yaralanan iki genç kanlar içinde yere yığılırken, maskeli iki şüpheli ise geldikleri araçla olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayın haber verilmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Yunus K’yi, Bağcılar Devlet Hastanesi’ne, Ferhat A.’yı Bahçelievler Devlet Hastanesi’ne kaldırarak tedavi altına aldı.

AĞIR YARALI İKİ GENÇ AMELİYATA ALINDI

Caddeyi güvenlik şeridi ile çevreleyen polis ekipleri ise çevrede boş kovan aradı.
Daha sonra gelen olay yerinden inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Saldırıda ağır yaralanan iki gencin, ameliyata alındığı ve tedavilerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (İHA)

PARTNER8 gün sonra zam geliyor!8 gün sonra zam geliyor!
Bahçelievler'de akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı Bahçelievler'de akrabalar arasında silahlı kavga: 2 yaralı 
İhlas Medya’ya 4 ödül birdenİhlas Medya’ya 4 ödül birden
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bağcılar silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

Demet Akalın'dan Okan Kurt'a şok sözler! Hemen kaldırdı...

'Uyarıyoruz' dedi ve açıkladı: Türkiye bu yükü tek başına kaldırmayacak

'Uyarıyoruz' dedi ve açıkladı: Türkiye bu yükü tek başına kaldırmayacak

MSB duyurdu! Kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

MSB duyurdu! Kanlı saldırı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

60 saatlik kesinti! Vatandaşlar akın etti

60 saatlik kesinti! Vatandaşlar akın etti

Mansur Yavaş harekete geçti! 'Rüşvet' iddiasında flaş gelişme

Mansur Yavaş harekete geçti! 'Rüşvet' iddiasında flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Otogar tuvaletinde kanlı hesaplaşma! Ölü ve yaralılar var!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Acı haberler art arda geldi: 2 askerimiz şehit oldu

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Diyarbakır’da genç kızın şüpheli ölümü! Köpekler yüzünü yedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kırmızı ışıkta feci kaza! Demir profiller ön camdan içeri girdi!

Kırmızı ışıkta feci kaza! Demir profiller ön camdan içeri girdi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan Yunanistan'a sert tepki: Protesto ediyoruz

Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki: Protesto ediyoruz

Boğaz'da korkunç olay! Yolcuların gözü önünde vapurdan atladı!

Boğaz'da korkunç olay! Denizden cesedi çıkarıldı!

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 43 tutuklama

İzmir merkezli FETÖ operasyonunda 43 tutuklama

Emniyet dev operasyonda son sayıyı açıkladı! Binlerce gözaltı var!

Emniyetten dev operasyon! Binlerce gözaltı var!

Kütahya'da yemekten zehirlenen 74 asker hastaneye kaldırıldı

74 asker hastaneye kaldırıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.