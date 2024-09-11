İstanbul'da maymun çiçeği paniği: Sosyal medya yabancı uyruklu şahsın görüntülerini konuşuyor! İnceleme sonucu açıklandı

Beyoğlu'ndaki maymun çiçeği paniğinin akıbeti belli oldu. Maymun çiçeği virüsü belirtileri görüldüğü belirtilen yabancı uyruklu kişi gece saatlerinde ekiplerin kontrolünün ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

MAYMUN ÇİÇEĞİ ŞÜPHESİYLE İNCELENDİ

Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre görüntülerdeki kişi gerekli tetkik ve tıbbi incelemeler yapılmak üzere hastaneye nakledildi.

Bakanlık, şahsın maymun çiçeği virüsü taşıdığı yönündeki iddialara "Gerekli inceleme, tetkik ve test sonucu neticesinde kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir" diyerek yanıt verdi.

"SOSYAL MEDYADA KAYNAĞI BELİRSİZ HABERLERE İTİBAR EDİLMEMELİ"

Bakanlıktan yapılan açıklamada ayrıca vatandaşlara uyarı da yapıldı:

"Bulaşıcı hastalıkların takip ve kontrolünü yapacak gerekli donanım ve kabiliyetlere sahip güçlü sağlık altyapımızın olduğunun bilinmesini, sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da şu ifadelere yer verildi;

"Gerekli inceleme, tetkik ve test sonucu neticesinde kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir. Bulaşıcı hastalıkların takip ve kontrolünü yapacak gerekli donanım ve kabiliyetlere sahip güçlü sağlık altyapımızın olduğunun bilinmesi, sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır