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  4. İstanbul'da mermi boynundan girmiş ağzında kalmıştı! Yanlış kişi tutuklanmış

İstanbul'da mermi boynundan girmiş ağzında kalmıştı! Yanlış kişi tutuklanmış

11.07.2024 18:49
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İstanbul'da bir araçtan açılan ateş sonucunda mermi, bir gencin boynundan girip ağzının içinde kalmıştı. Olayla ilgili yakalanan şüphelinin olayın faili olmadığı anlaşıldı. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen 2 şüpheli ile olaydan önce ve sonra birlikte oldukları 2 şüpheli olmak üzere toplam 4 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da mermi boynundan girmiş ağzında kalmıştı! Yanlış kişi tutuklanmış

Pendik’te 2 Temmuz tarihinde yaşanan olayda, 18 yaşındaki Aykan Yazar yolda arkadaşıyla yürüdüğü esnada kendisine bir otomobilden ateş açılmış ve bir mermi çekirdeği Yazar’ın boynundan girerek ağzının içinde kalmıştı.

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Olayın ardından çalışma başlatan polis, tanık beyanlarına göre ateş edilen aracın beyaz renkli bir araç olduğunu belirledi. Aracın sürücüsü E.K., 4 Temmuz’da yakalandı. E.K.’nın ikamet adresinde yapılan aramalarda 1 adet kurusıkı tabanca ele geçirildi. Şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

YANLIŞ KİŞİ TUTUKLANMIŞ

Ancak emniyet birimleri tarafından olaya ilişkin çalışmaların derinleştirilmesi sonucu, beyaz renkli bir araçtan değil lacivert renkli bir araçtan ateş edildiği, beyaz renkli aracın camlarının kapalı olduğu fakat hemen arkasından gelmekte olan lacivert renkli aracın yolcu cam kısmının açık olduğu belirlendi. Ayrıca, lacivert renkli aracın yolcu koltuğunda oturan şahsın elinde silah olduğu tespit edildi.

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4 KİŞİ YAKALANDI

Lacivert aracın sürücüsü C.K. ve yolcu kısmındaki U.A. isimli şahıslar ile, olay öncesi ve sonrası birlikte oldukları belirlenen A.T.S. ve E.K. isimli şüpheli şahıslar polis tarafından yakalandı. Şüpheli şahısların yapılan ikamet aramalarında, 2 adet ruhsatsız tabanca ile 10 adet fişek ele geçirildi

Yakalanan şahıslar işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Daha önce yakalanan ve adli makamlarca tutuklanan E.K. isimli şahıs ise olayın aydınlatılmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Express
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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Pendik
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