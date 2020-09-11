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İstanbul'da mesai saatleri ne zaman değişecek? İstanbul'da mesai saatleri değişikliği kimleri kapsıyor?

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2020 11:27 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının yayılmaması için alınan tedbirlerin yeterli olmadığına dair açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da mesai saatlerinin değişeceğine dair detayları anlattı. İstanbul'da mesai saatleri değişiyor mu? İstanbul'da mesai saatleri değişikliği kimleri kapsıyor?

İstanbul'da mesai saatleri ne zaman değişecek? İstanbul'da mesai saatleri değişikliği kimleri kapsıyor?

İstanbul'da alınan toplu taşıma kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu mesai saatlerinin de değişeceğine dair canlı yayında Fox TV'ye katılarak anlattı. İstanbul'da mesai saatleri değişikliği hangi sektörleri kapsayacak merak edildi. Toplu taşımadaki ayakta yolcu yasağının ardından mesai saatlerinde çalışanlar işe giderken sorun yaşıyordu. Ekrem İmamoğlu mesai saatleri değişikliğini aylarca öncesinden istediklerini açıkladı. Vatandaşlar İstanbul'da kamu çalışanlarına mesai saati değişikliği mi geliyor araştırırken, özel sektör çalışanları da mesai saati değişikliğinden faydalanacak mı araştırılıyor. Peki İstanbul'da mesai saatleri değişikliği kimleri kapsayacak?

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İstanbul'da mesai saatleri değişikliği kimleri kapsıyor?

Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programına çıkan İmamoğlu, toplu taşıma için ayakta yolcu yasağı alınmasının ardından İstanbul'da çalışanlara müjde verdi. İmamoğlu açıklamasında; “Önümüzdeki hafta İstanbul’a özel çözümlerle sahaya çıkıyoruz. Bunun içinde mesai saatleri düzenlemesi de dahil" dedi. Hangi sektörlerde mesai saati değişikliği yapılacak net bilgi vermeyen İmamoğlu, detayları haftaya açıklayacağını belirtti. İstanbul'daki mesai saatleri değişikliği kimleri kapsıyor merak ediliyor.

ekrem imamoğlu

İstanbul'da mesai saatleri ne zaman değişecek?

İstanbul'da mesai saatleri ne zaman değişecek merak eden vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına kilitlendi. Ekrem İmamoğlu'nun son dakika mesai değişikliği açıklamaları haberimizde...

İçişleri Bakanlığı'nın ayakta yolcu yasağını değerlendiren İmamoğlu, "Toplu taşımada ayakta olmak yasak dendi. Yasak senden, çözüm benden olmaz. İstanbul’da oturmalı hep beraber çözüm bulmalıyız. Toplu taşıma konusunda çözüm mesai düzenlemesi" dedi.

"Bazı gazetelerin haberleri sıraya koysanız yalan dizisi gibi" diyen İmamoğlu şöyle konuştu: "Metrobüste zaten koltuk sayısı azdır. Şu anda alınan yasağa bakarsınız 2 milyon yolcuyu taşımıyoruz demek anlamına geliyor. Biz dün sayın Valimiz ile toplantı yaptık. İstanbul’a çözümle çıkacağız. Bunun içinde mesai düzenlemesi var, İstanbul’da toplu taşıma yüzde 50. İnsanlar çok yoğun bir şekilde özel araç kullanıyor. Toplu taşıma konusunda çözüm mesai düzenlemesi."

İzmir'de mesai saatlerinin değişikliğinin sadece kamu çalışanlarını kapsaması ve özel sektör çalışanlarını kapsamaması ile vatandaşlar, İstanbul'daki mesai saatleri değişikliğinin de İzmir'le benzer mi olacağını merak ediyor.

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