İstanbul'da mesai saatleri ne zaman değişecek? İstanbul'da özel sektörün mesai saatleri de değişecek mi?

İstanbul'da alınan toplu taşıma kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu mesai saatlerinin de değişeceğine dair canlı yayında Fox TV'ye katılarak anlattı. İstanbul'da mesai saatleri değişikliği hangi sektörleri kapsayacak merak edildi. Toplu taşımadaki ayakta yolcu yasağının ardından mesai saatlerinde çalışanlar işe giderken sorun yaşıyordu. Ekrem İmamoğlu mesai saatleri değişikliğini aylarca öncesinden istediklerini açıkladı. Vatandaşlar İstanbul'da kamu çalışanlarına mesai saati değişikliği ne zaman başlayacak araştırırken, özel sektör çalışanları da mesai saati değişikliğinden faydalanacak mı araştırılıyor. **Peki İstanbul'da mesai saatleri değişikliği kimleri kapsayacak, özel sektör çalışanları dahil olacak mı?

İstanbul'da mesai saatleri değişikliği kimleri kapsıyor?

Geçtiğimiz hafta Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programına çıkan İmamoğlu, toplu taşıma için ayakta yolcu yasağı alınmasının ardından İstanbul'da çalışanlara müjde verdi. İmamoğlu açıklamasında; “Önümüzdeki hafta İstanbul’a özel çözümlerle sahaya çıkıyoruz. Bunun içinde mesai saatleri düzenlemesi de dahil" dedi. Hangi sektörlerde mesai saati değişikliği yapılacak net bilgi vermeyen İmamoğlu, detayları haftaya açıklayacağını belirtti. İstanbul'daki mesai saatleri değişikliği kimleri kapsıyor merak ediliyor. 14 Eylül haftası itibari ile İmamoğlu'nun mesai saatleri ile ilgili kararlarının açıklanması bekleniyor. İstanbul'da özel sektörün mesai saatleri de değişecek mi araştıranlar değişikliğin sadece kamu çalışanlarına mı olacağını merak ediyor.