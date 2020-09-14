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İstanbul'da mesai saatleri ne zaman değişecek? İstanbul'da özel sektörün mesai saatleri de değişecek mi?

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2020 08:52 | Son Güncelleme

Koronavirüs salgınının yayılmaması için alınan tedbirlerin yeterli olmadığına dair açıklama yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul'da mesai saatlerinin değişeceğine dair detayları anlattı. İstanbul'da mesai saatleri değişiyor mu? İstanbul'da mesai saatleri değişikliği özel sektörü kapsıyor mu araştırılıyor...

İstanbul'da mesai saatleri ne zaman değişecek? İstanbul'da özel sektörün mesai saatleri de değişecek mi?

İstanbul'da alınan toplu taşıma kararının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu mesai saatlerinin de değişeceğine dair canlı yayında Fox TV'ye katılarak anlattı. İstanbul'da mesai saatleri değişikliği hangi sektörleri kapsayacak merak edildi. Toplu taşımadaki ayakta yolcu yasağının ardından mesai saatlerinde çalışanlar işe giderken sorun yaşıyordu. Ekrem İmamoğlu mesai saatleri değişikliğini aylarca öncesinden istediklerini açıkladı. Vatandaşlar İstanbul'da kamu çalışanlarına mesai saati değişikliği ne zaman başlayacak araştırırken, özel sektör çalışanları da mesai saati değişikliğinden faydalanacak mı araştırılıyor. **Peki İstanbul'da mesai saatleri değişikliği kimleri kapsayacak, özel sektör çalışanları dahil olacak mı?

Mesai saatleri değişiyor mu? Koronavirüsten dolayı mesai saatleri değişecek mi? Uzmanından toplu taşıma önerisi!Mesai saatleri değişiyor mu? Koronavirüsten dolayı mesai saatleri değişecek mi? Uzmanından toplu taşıma önerisi!

İstanbul'da mesai saatleri değişikliği kimleri kapsıyor?

Geçtiğimiz hafta Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın Çalar Saat programına çıkan İmamoğlu, toplu taşıma için ayakta yolcu yasağı alınmasının ardından İstanbul'da çalışanlara müjde verdi. İmamoğlu açıklamasında; “Önümüzdeki hafta İstanbul’a özel çözümlerle sahaya çıkıyoruz. Bunun içinde mesai saatleri düzenlemesi de dahil" dedi. Hangi sektörlerde mesai saati değişikliği yapılacak net bilgi vermeyen İmamoğlu, detayları haftaya açıklayacağını belirtti. İstanbul'daki mesai saatleri değişikliği kimleri kapsıyor merak ediliyor. 14 Eylül haftası itibari ile İmamoğlu'nun mesai saatleri ile ilgili kararlarının açıklanması bekleniyor. İstanbul'da özel sektörün mesai saatleri de değişecek mi araştıranlar değişikliğin sadece kamu çalışanlarına mı olacağını merak ediyor.

ekrem imamoğlu

İstanbul'da mesai saatleri ne zaman değişecek?

İstanbul'da mesai saatleri ne zaman değişecek merak eden vatandaşlar Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarına kilitlendi. Ekrem İmamoğlu'nun son dakika mesai değişikliği açıklamaları haberimizde...

Geçtiğimiz hafta İçişleri Bakanlığı'nın ayakta yolcu yasağını değerlendiren İmamoğlu, "Toplu taşımada ayakta olmak yasak dendi. Yasak senden, çözüm benden olmaz. İstanbul’da oturmalı hep beraber çözüm bulmalıyız. Toplu taşıma konusunda çözüm mesai düzenlemesi" dedi.

"Bazı gazetelerin haberleri sıraya koysanız yalan dizisi gibi" diyen İmamoğlu şöyle konuştu: "Metrobüste zaten koltuk sayısı azdır. Şu anda alınan yasağa bakarsınız 2 milyon yolcuyu taşımıyoruz demek anlamına geliyor. Biz dün sayın Valimiz ile toplantı yaptık. İstanbul’a çözümle çıkacağız. Bunun içinde mesai düzenlemesi var, İstanbul’da toplu taşıma yüzde 50. İnsanlar çok yoğun bir şekilde özel araç kullanıyor. Toplu taşıma konusunda çözüm mesai düzenlemesi."

İzmir'de mesai saatlerinin değişikliğinin sadece kamu çalışanlarını kapsaması ve özel sektör çalışanlarını kapsamaması ile vatandaşlar, İstanbul'daki mesai saatleri değişikliğinin de İzmir'le benzer mi olacağını merak ediyor.

İBB Başkanı İmamoğlu 14 Eylül haftasında alacakları kararlarla ilgili net açıklama yapacağını belirtmişti. Fakat henüz bir açıklama gelmedi. İstanbul'da mesai değişikliğine dair son dakika açıklaması geldiğinde detaylar haberimizde olacak.


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