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İstanbul'da metro arızası! Üsküdar - Çekmeköy hattında aksama

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 11:58 | Son Güncelleme

Üsküdar - Çekmeköy metro hattında meydana gelen teknik arıza nedeniyle, iki yönde de seferlerde aksama yaşandı.

İstanbul'da metro arızası! Üsküdar - Çekmeköy hattında aksama

Metro İstanbul'dan yapılan duyuruda, "Üsküdar-Çekmeköy Metro Hattında teknik bir arıza sebebiyle, seferlerimiz her iki yönde Çakmak İstasyonundan aktarmalı yapılmaktadır" denildi. Arıza nedeniyle Çakmak metro istasyonunda yoğunluk oluştu.

Teknik arızanın giderilmesi için çalışmaların devam ettirildiği öğrenildi

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istanbul metro Üsküdar Çekmeköy

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