İstanbul'da metro çalışma saatlerine yeni düzenleme

İstanbul'da metro çalışma saatlerinde yeniden bir düzenlemeye gidildi. Buna göre, (M1A,M1B, M2,M3,M4,M5,M6,T1,T4) 06.00-23:.00 arasında hizmet verecek.

Ayrıca, F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının da kullanıma açılacağı duyuruldu.

#MetroDuyuru

11 Mayıs Pazartesi günü itibariyle seferler aşağıdaki şekilde yapılacaktır:



???? İşletmedeki hatlarımız (M1A,M1B, M2,M3,M4,M5,M6,T1,T4) 06:00-23:00 arasında hizmet verecek

???? F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı işletmeye açılacak



Ayrıntılar ???? https://t.co/iLbbvZYpWo — Metro İstanbul (@metroistanbul) May 10, 2020



