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İstanbul'da metro çalışma saatlerine yeni düzenleme

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 12:31 | Son Güncelleme

İstanbul'da metro kullanımında yeniden bir düzenlemeye gidilerek çalışma saatleri bugün itibari ile uzatıldı. Ayrıca F1 Taksim-Kabataş füniküler hattı da kullanıma açıldı.

İstanbul'da metro çalışma saatlerine yeni düzenleme

İstanbul'da metro çalışma saatlerinde yeniden bir düzenlemeye gidildi. Buna göre, (M1A,M1B, M2,M3,M4,M5,M6,T1,T4) 06.00-23:.00 arasında hizmet verecek.

Ayrıca, F1 Taksim-Kabataş füniküler hattının da kullanıma açılacağı duyuruldu.


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