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İstanbul'da metro hattı uzatılıyor! (Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı)

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 13:37 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı Raylı Sistem Metro Hattı'nın 5,3 kilometre uzatılmasına ilişkin imar planı değişikliğini onayladı.

İstanbul'da metro hattı uzatılıyor! (Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Müdürlüğü hazırladığı raporlar, İstanbul Ulaşım Ana Planı'nda belirtilen "motorlu araç trafiğinin azaltılması, toplu taşıma altyapısının iyileştirilmesi ve ulaşım talebinin özel araçlardan toplu taşıma araçlarına yöneltilmesi genel hedefiyle ile tutarlı, kentin bütününde yaşanabilir bir çevrenin yaratılması" amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistem Daire Başkanlığı ve Raylı Sistem Projeler Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı Raylı Sistem Metro Hattı'na ilişkin daha önce hazırlanan nazım imar planlarının değiştirilmesini teklif etti.

Ulaşım Planlama Müdürlüğü'nün teklifi, Ulaşım Trafik ile İmar ve Bayındırlık komisyonlarında olumlu değerlendirildi. Büyükşehir Belediye Meclisi, "Raylı Toplu Taşıma Hattı", "Raylı Toplu Taşıma İstasyonu, "İstasyonu Koruma Alan Sınırı" ve "Raylı Toplu Taşıma İstasyonu Yerüstü Yapı Alanı" gibi eklentilerle yeniden düzenlenmesi istenen imar değişikliği teklifini yerinde gördü.

OY BİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Belediye Meclisi, Pendik-Kaynarca'dan Sabiha Gökçen Havalimanı'na gidecek metro hattının, buradan da Kurtköy Kavşağı'ndaki Viaport isimli alışveriş merkezi ve arkasındaki konutlara kadar uzatılmasını sağlayacak imar planı değişikliğini oy birliğiyle kabul etti.

Meclisten geçen plan raporuna göre, Sabiha Gökçen Havalimanı-Kurtköy Kavşağı Metro Hattı ileride önemli bir işlev görecek. Pendik-Kaynarca ile Sabiha Gökçen Havalimanı arasında motorlu araç trafiği azaltılacak, ulaşım talebi özel araçlar yerine toplu ulaşım araçlarına yönlendirilecek. Bunun için de toplu taşıma altyapısı iyileştirilmiş olacak. İnşaat aşamasında olan Pendik-Sabiha Gökçen Havalimanı raylı sistemin devamı niteliğini taşıyacak.

Yapılacak metro hattı, planlanan Sultanbeyli-Kurtköy metrosu ile inşaat aşamasında olan Çekmeköy-Sultanbeyli metrosuyla entegre olacak. Ankara-İstanbul Hızlı Tren Hattı'nın Kurtköy'de kesiştiği, alanda hızlı tren istasyonu yapılması durumunda; Marmaray-Sabiha Gökçen Havalimanı-hızlı tren hatları birbirine entegre edilecek. Kentin kuzey bölgesinde doğu-batı yönünde ve kuzey-güney yönünde havalimanı ile bağlantıları güçlenecek. Böylelikle hızlı trenin geçtiği diğer illerden gelen yolcuların havalimanına erişimi ve Kadıköy-Kartal-Kaynarca Metrosu'nu kullanan kişilerin hızlı trene bağlantısı sağlanacak.

5,3 KİLOMETRE UZATILACAK

Meclis üyelerine bilgi veren Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Mahmut Yeter, Viaport'un arkasında yer alan konutlarda ikamet eden insanlara hizmet vermesi için uzatma kararı alındığını ve gerekli imar planı değişikliklerinin yapıldığını söyledi.

Yeter, şu bilgileri verdi;

"Söz konusu husus Pendik-Kaynarca Metro Hattı'nın Sabiha Gökçen Havalimanı'na, oradan da Kurtköy Kavşağı'na kadar uzatılmasıdır. Havaalanına gelen metro hattı, 5,3 kilometre uzatılacak. Ondan sonra Viaport'un hemen yanında bulunan ve triyaj alanı olarak kullanılan bir yer var. Yani Pendik-Kaynarca Metro Hattı'nın tüm araçları depolanması ve bakımının burada yapılması planlanıyor. Dolayısıyla bu salt 5 kilometrelik bir uzatmadan ibaret değil. Hattın uzatılması ve beraberinde orada deponun oluşturulması." (AA)


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