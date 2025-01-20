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İstanbul'da metro hattında elektrik kesintisi! Asansörler ve merdivenler çalışmadı! Vatandaşlar tahliye edildi...

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
20.01.2025 18:29
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İstanbul- Kadıköy- Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında elektrikler kesildi, seferler aksadı. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla metronun dışına çıktı.

İstanbul'da metro hattında elektrik kesintisi! Asansörler ve merdivenler çalışmadı! Vatandaşlar tahliye edildi...

İstanbul'da M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında teknik arıza nedeniyle elektrikler kesildi, seferlerde aksama yaşandı. Metro istasyonunda ve otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı.

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SEFERLER AKSADI!

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında saat 11.30 sıralarında teknik bir arıza nedeniyle elektrikler kesildi. Kesinti nedeniyle Maltepe- Yenisahra durakları arasında seferler yapılamadı. Ortalama 20 dakika boyunca seferlerdeki aksama devam etti. Metrodan konuyla ilgili teknik arıza anonsu yapıldı.

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Seferlerin durdurulduğu Bostancı İstasyonu'nda vatandaşlar yürüyen merdivenler ve asansörler çalışmadığı için kendi imkanlarıyla metro istasyonunun dışına çıktı. Seferlerde yaşanan aksama nedeniyle istasyonda ve otobüs duraklarında yoğunluk oluştu. Bir süre sonra teknik arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.

Anahtar Kelimeler:
İstanbul metro
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