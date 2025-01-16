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  4. İstanbul'da metro hattında teknik arıza seferleri aksattı!

İstanbul'da metro hattında teknik arıza seferleri aksattı!

16.01.2025 21:53
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İstanbul'da Yenikapı-Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hatlarındaki teknik arıza nedeniyle yaşanan sefer aksaklığı duraklarda yolcu yoğunluğu oluşturdu. Yaklaşık yarım saat süren yoğunluk ekiplerinin çalışmasının ardından normale döndü.

İstanbul'da metro hattında teknik arıza seferleri aksattı!

Yenikapı-Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hatlarının ilk durağı olan Yenikapı istasyonunda saat 19.00 sıralarında yaşanan teknik arıza nedeniyle seferler bir süre yapılamadı.

YOLCU YOĞUNLUĞU YAŞANDI!

Yaklaşık yarım saat süren arıza nedeniyle duraklarda yolcu yoğunluğu yaşandı.

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İşlerinden evlerine gitmeye çalışan yolcular uzun süre metronun gelmesini beklerken bazı yolcular duruma tepki gösterdi. Yoğunluk, ekiplerin arızaları gidermesinin ardından normale dönerken o anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

(DHA)

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İstanbul havalimanı
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