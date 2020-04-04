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İstanbul'da metro istasyonlarına termal kamera yerleştiriliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2020 14:51 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında, İstanbul'da yoğun kullanılan metro istasyonlarına termal kameralar yerleştiriyor.

İstanbul'da metro istasyonlarına termal kamera yerleştiriliyor

İBB'den yapılan açıklamaya göre, koronavirüs salgını nedeniyle metro istasyonlarına termal kamera yerleştirme çalışmaları yaygınlaştırılıyor.

Daha önce termal kamera konulan Yenikapı, Üsküdar, Kirazlı metro istasyonlarından sonra şimdi de Aksaray, Şişli, Bağcılar, Ataköy, Taksim, Ünalan ve Zeytinburnu metro istasyonlarına da termal kameralar yerleştiriliyor.

Termal kamera ile yüksek ateş tespit edilen yolculardan güvenlik görevlileri hemen maske takmalarını rica ediyor. Yolcuya, yüksek ateşle seyahat edemeyeceği belirtilerek, Alo 184 ile iletişim kurması veya en yakın sağlık kuruluşuna gitmesi isteniyor.

İBB, toplu alanlarda maske takılmasının zorunla hale getirilmesini ardından bu sabah itibarıyla İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarında ilk etapta 100 bin maske dağıtımına da başlamıştı.

Kaynak: AA

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Metro Istasyonu koronavirüs termal kamera

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