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  4. İstanbul'da metro istasyonunda cinsel taciz! Sapık yakalandı

İstanbul'da metro istasyonunda cinsel taciz! Sapık yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2020 13:50 | Son Güncelleme

Pendik Metro İstasyonu'nda genç kıza cinsel tacizde bulunan şüpheli yakalandı.

Olay, 24 Şubat günü saat 09.00'da Pendik Metro İstasyonu çıkışında yaşandı.

Bir şüpheli yürüyen merdivenlerden yukarıya çıkan H.Y.(18)'nin arkasından gelerek cinsel tacizde bulundu. Olayın ardından çalışma başlatan emniyet ekipleri, metro istasyonunun güvenlik kameralarını incelemeye alarak tacizcinin Muzaffer D. olduğunu belirledi.

Şüpheli Muzaffer D. bugün Kartal'da yakalanarak gözaltına alındı. Muzaffer D. , Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: DHA

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