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  4. İstanbul'da metro kullananlar dikkat! 15.00'ten sonra o hatlar kapatılacak

İstanbul'da metro kullananlar dikkat! 15.00'ten sonra o hatlar kapatılacak

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
25.11.2024 09:41
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İstanbul'da yaşayanları ilgilendiren kararı valilik duyurdu. Saat 15.00'ten itibaren bazı metro ve tramvay hatları ikinci bir duyuruya kadar kapatılacak.

İstanbul'da metro kullananlar dikkat! 15.00'ten sonra o hatlar kapatılacak

İstanbul Valiliği'nin aldığı kararla bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacağı aktarıldı.

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T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacağı belirtildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin duyurusunda şu ifadelere yer verildi;

İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar;

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M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Haliç, Şişhane, Taksim,Osmanbey ve Şişli/Mecidiyeköy istasyonları ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı işletmeye kapalı olacak.

T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda ise seferler Eminönü-Bağcılar istasyonları arasında yapılacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul metro tramvay
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