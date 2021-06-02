1 Haziran itibarıyla yeni normalleşme dönemine geçildi. Toplu taşıma aracı kullanan vatandaşlar İstanbul metro çalışma saatlerini araştırıyor. Yeni normalleşme dönemi ile birlikte İstanbul metro çalışma saatleri de değişti. İstanbul'da metro saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte metroların çalışma saatleri...

İSTANBUL'DA METRO SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Metro İstanbul kademeli normalleşme takvimine göre düzenlenen sefer saatlerini paylaştı. Buna göre hafta içi ve cumartesi günü seferler 06.00-22.00 arasında normal tarife ile, 22.00-00.00 arasında 15 dakika aralıklarla yapılacağı ifade edildi.

Belirtilen saat aralığında şu hatlar sefer yapacak:

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler

M1B Yenikapı-Kirazlı

M2 Yenikapı-Hacıosman

M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir

M4 Kadıköy-Tavşantepe

M5 Üsküdar-Çekmeköy

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi

M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey

M9 Bahariye-Olimpiyat

F1 Taksim-Kabataş

T1 Kabataş-Bağcılar

T4 Topkapı-Mescid-i Selam

T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

TF1 Maçka-Taşkışla teleferiği 08.00-19.00, TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferiği saat 08.00-22.00 ve T3 Kadıköy-Moda tramvay hattında saat 07.00-21.00 arasında işletme yapılacak.