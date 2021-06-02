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İstanbul'da metro saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte metroların çalışma saatleri

02.06.2021 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Normalleşme takvimi açıklandı. Bunun üzerine İstanbul metroda sefer saatleri güncellendi. Peki İstanbul'da metro saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte metroların çalışma saatleri...

İstanbul'da metro saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte metroların çalışma saatleri

1 Haziran itibarıyla yeni normalleşme dönemine geçildi. Toplu taşıma aracı kullanan vatandaşlar İstanbul metro çalışma saatlerini araştırıyor. Yeni normalleşme dönemi ile birlikte İstanbul metro çalışma saatleri de değişti. İstanbul'da metro saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte metroların çalışma saatleri...

İSTANBUL'DA METRO SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Metro İstanbul kademeli normalleşme takvimine göre düzenlenen sefer saatlerini paylaştı. Buna göre hafta içi ve cumartesi günü seferler 06.00-22.00 arasında normal tarife ile, 22.00-00.00 arasında 15 dakika aralıklarla yapılacağı ifade edildi.

Belirtilen saat aralığında şu hatlar sefer yapacak:

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir
M4 Kadıköy-Tavşantepe
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey
M9 Bahariye-Olimpiyat
F1 Taksim-Kabataş
T1 Kabataş-Bağcılar
T4 Topkapı-Mescid-i Selam
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

TF1 Maçka-Taşkışla teleferiği 08.00-19.00, TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferiği saat 08.00-22.00 ve T3 Kadıköy-Moda tramvay hattında saat 07.00-21.00 arasında işletme yapılacak.

İstanbul'da metro saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte metroların çalışma saatleri

Pazar günü tüm gün sokağa çıkma yasağı olacak. Bu gün için hatlar 06.00 ile 00.00 arasında 15 dakika ara ile çalışacak.

Belirtilen aralıkta sefer yapacak hatlar aşağıdaki gibidir:

M1A Yenikapı-Ataköy/Şirinevler
M1B Yenikapı-Kirazlı
M2 Yenikapı-Hacıosman
M3 Kirazlı-Olimpiyat-Başakşehir
M4 Kadıköy-Tavşantepe
M5 Üsküdar-Çekmeköy
M7 Mecidiyeköy-Mahmutbey
M9 Bahariye-Olimpiyat
T1 Kabataş-Bağcılar
T4 Topkapı-Mescid-i Selam
T5 Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı

Pazar günü aşağıda belirtilen hatlarda sefer yapılmayacak:

M6 Levent-Hisarüstü/Boğaziçi Üniversitesi metro, TF1 Maçka-Taşkışla teleferik,T3 Kadıköy-Moda tramvay, TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında pazar günü sefer yapılmayacağı bildirildi. Söz konusu duyuruda vatandaşların pazar günleri kapalı hat güzergahlarında İETT araçlarını kullanabileceği söylendi.

Pazartesi günleri saat 06.00 itibari ile daha önce yayınlandığı şekilde seferler gerçekleştirilecek.


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Anahtar Kelimeler:
İstanbul normalleşme

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