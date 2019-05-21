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İstanbul'da metro şantiyesinde silahlı soygun

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 10:29 | Son Güncelleme

Eyüpsultan'da Kabataş-Mahmutbey metro hattı şantiyesine giren silahlı hırsızlar, yaklaşık 15 bin lira değerinde kablo çaldı.

İstanbul'da metro şantiyesinde silahlı soygun

Olay, Kabataş-Mahmutbey metro hattı Çırçır Mahallesi durağı inşaat alanında sabah 07.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye, panelvan araçla şantiye önüne gelen 5 hırsızdan biri araçtan inerek güvenlik görevlisine kendisini inşaat şirketi çalışanı olarak tanıttı. Kablo alması gerektiğini söyleyen hırsız şantiye içerisine girdi. Bu sırada demir kapıyı açan diğer hırsızlar aracı da şantiye içerine soktu. Durumdan şüphelenen güvenlik görevlisi dışarı çıkmalarını söyleyince, hırsızlardan biri silahını çekerek görevlisini tehdit ederek yere yatırdı. 500 kilo ağırlığındaki ve piyasa değeri yaklaşık 15 bin lira olan kablo sarılı makarayı araca yükleyen hırsızlar hızla olay yerinden kaçtı. Güvenlik görevlisi durumu hemen polis ekiplerine haber verdi. Eyüpsultan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler şantiye alanına gelerek inceleme yaptı. Hırsızların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kabataş Mahmutbey metro inşaatı silahlı soygun

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