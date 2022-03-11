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İstanbul'da metro sefer saatleri uzatıldı mı? Metro, Metrobüs, Marmaray seferleri saat kaça kadar? 11 Mart 2022 Cuma

11.03.2022 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da metro sefer saatleri uzatıldı mı? sorusunun yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar konuya ilişkin yaptıkları araştırmalara hız verdi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu dün toplu taşıma araçları konusunda açıklamada bulunmuştu. Peki İstanbul'da metro sefer saatleri uzatıldı mı? Metro, Metrobüs, Marmaray seferleri saat kaça kadar? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte 11 Mart 2022 Cuma Metrobüs, Marmaray sefer saatleri ve İmamoğlu'nun açıklaması...

İstanbul'da metro sefer saatleri uzatıldı mı? Metro, Metrobüs, Marmaray seferleri saat kaça kadar? 11 Mart 2022 Cuma

İstanbul'da metro sefer saatleri uzatıldı mı? sorusunun yanıtı İstanbul'da yaşayan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Megakent İstanbul'da kar yağışı etkisini göstermeyi sürdürüyor. Dün, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu toplu ulaşıma ilikşin açıklamada bulunmuştu. Bu kapsamda İstanbul'da metro sefer saatleri uzatıldı mı? Metro, Metrobüs, Marmaray seferleri saat kaça kadar? sorularının yanıtını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapmaya başladı. 11 Mart 2022 Cuma Metrobüs, Marmaray sefer saatleri ve İmamoğlu'nun açıklaması ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

İSTANBUL'DA METRO SEFER SAATLERİ UZATILDI MI? 11 MART 2022 CUMA

Olumsuz hava koşulları nedenitle toplu ulaşım seferleri arttırıldı. Dün, Metro İstanbul ve Marmaray’dan konuya ilişkin duyuru yapılırken bir açıklama da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu'ndan geldi.

İstanbul’da beklenen kar yağışı nedeniyle 13 Mart Pazar gününe kadar M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro, F1 füniküler ve T1, T4, T5 tramvay hatlarımızda seferleri saat 02.00'a kadar uzatıldı.

MARMARAY SEFERLERİ SAAT KAÇA KADAR? 11 MART 2022 CUMA

İstanbul’da beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle Marmaray seferleri 13 Mart'a kadar gece saat 02:00’ye kadar vatandaşlara hizmet verecek.

METROBÜS SEFERLERİ SAAT KAÇA KADAR? 11 MART 2022 CUMA

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından yapılan açıklamaya göre metrobüs kar yağışı sebebiyle 24 saat çalışacak.

İETT OTOBÜSLERİ BUGÜN ÇALIŞACAK MI?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

”Bu gece başlayıp 5 gün sürecek yoğun kar yağışı sebebiyle başta Valiliğimiz, İBB Ekipleri, Karayolları, AKOM ve AFAD olmak üzere tüm kamu kurumları iş birliği halinde bir dizi önlemler aldık. Bu kapsamda Perşembe ve Cuma günü eğitim ve kamu kurumlarında resmi tatil ilan edildi. Toplu ulaşımın aksamaması için her türlü tedbir alındı. Metrobüs kar yağışı boyunca 24 saat, metrolar da gece 02.00'ye kadar çalışacak. İETT normal seferlerini aksatmadan sürdürecek. Toplam 5300 araçla günlük 54 bin sefer yapılması planlandı. Yoğun hatlara ek sefer konulacak.”

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Ekrem İmamoğlu kar yağışı metrobüs İstanbul
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