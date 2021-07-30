İstanbul'da metro seferlerine yeni düzenleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul'daki metro seferlerinin Cuma ve Cumartesi günleri gece saat 02.00’ye kadar uzatıldığını açıkladı.

Murat Ongun'un paylaşımı şu şekilde;

İstanbullulara duyurulur.

Metro seferlerimiz Cuma ve Cumartesi günleri, 00.00 sonrası 30 dakika aralıklı olacak şekilde 02.00’ye kadar uzatılmıştır. Tam normalleşmeye geçildiğinde de gece seferlerimiz sabaha kadar sürecek.

İstanbullulara duyurulur.



Metro seferlerimiz Cuma ve Cumartesi günleri, 00.00 sonrası 30 dakika aralıklı olacak şekilde 02.00’ye kadar uzatılmıştır. Tam normalleşmeye geçildiğinde de gece seferlerimiz sabaha kadar sürecek. pic.twitter.com/oBPfC0rBBj — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) July 30, 2021



