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İstanbul'da metrobüs durağı yakınlarında ağaca asılı ceset bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2020 11:00 | Son Güncelleme

İstanbul'da Kağıthane D-100 Karayolu kenarında bir kişi, ağaca iple asılmış halde ölü bulundu. Erkeğe ait olduğu tespit edilen cesette darp izlerine rastlandı.

İstanbul'da metrobüs durağı yakınlarında ağaca asılı ceset bulundu

İstanbul'da Çağlayan Okmeydanı-Hastane metrobüs durağı yakınlarında sabah saatlerinde bir trafik polisi, D-100 (E-5) Karayolu kenarındaki yeşillik alanda ağaca iple asılı bir erkek cesedi görerek ilgili birimlere haber verdi.

CEBİNDEN SADECE ÇAKMAK ÇIKTI

Olay yerine giden polis ekiplerinin yaptığı incelemede, cesedin üzerinde kimliğini belirleyecek herhangi bir evrak bulunamazken, cebinden sadece çakmak çıktı.

CESETTE DARP İZLERİNE RASTLANDI

Polisin çevrede yaptığı aramada da bir battaniye bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin ceset üzerinde yaptıkları incelemede darp izlerine rastlandığı öğrenildi.

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VATANDAŞLAR MERAKLI GÖZLERLE ÇALIŞMALARI İZLEDİ

Sabah işlerine gitmek için metrobüs durağına yürürken, ağaca asılı bir ceset gören vatandaşlar meraklı gözlerle polisin çalışmalarını izledi.

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Yapılan incelemelerin ardından, kimliği henüz belirlenemeyen kişinin cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

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(DHA)

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