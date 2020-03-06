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İstanbul'da metrobüs duraklarında koronavirüs önlemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2020 10:03 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kış aylarında artış gösteren salgın hastalıklar ve yeni tip koronovirüsden yolcuları korumak için metrobüs duraklarına dezenfektan cihazları yerleştirdi.

İBB, kış aylarında artış gösteren salgın hastalıklar ve yeni tip koronovirüs ile ilgili önlemler kapsamında metrobüs duraklarının girişlerine dezenfektan cihazları yerleştirdi. Başlangıç olarak Halıcıoğlu, Okmeydanı, Darülaceze, Okmeydanı Hastane, Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu istasyonlarında başlatılan uygulama, kısa sürede metrobüs hattındaki 44 istasyonun tamamına yayılacak. Bin kullanımlık dezenfektan cihazları, gün içinde istasyon görevlileri tarafından kontrol edilecek. Biten solüsyon yeniden tamamlanarak el hijyeninin korunmasında devamlılık sağlanacak. Ellerini dezenfekte eden Nafiz Başaran, "Öğrenciyim. 5 senedir bu şehirdeyim. Çok memnunum. Büyük bir hizmet. Artık daha temiz ve hijyenik bir şekilde metrobüsü kullanabileceğim" dedi.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
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