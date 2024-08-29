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  4. İstanbul'da metrobüs faciası: O anların yeni görüntüleri ortaya çıktı! Son anda araçtan inip kaçmışlar

İstanbul'da metrobüs faciası: O anların yeni görüntüleri ortaya çıktı! Son anda araçtan inip kaçmışlar

29.08.2024 15:22
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Hande Dağ Hande Dağ Mynet İçerik Editörü
29.08.2024 15:22
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İstanbul Küçükçekmece'de metrobüslerin çarpıştığı kaza Türkiye'nin gündemine oturdu. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 53 kişinin yaralandığı kazada gözaltı sayısı 4'e çıkarken kazayla alakalı hazırlanan ön raporda metrobüs sürücüsünün, metrobüs hattındaki "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle dönüş yapılacağına dair uyarıyı görmeyip dönmesi gereken noktayı kaçırarak aniden dönüş yapmak istemesi sonucu gerçekleştiği kaydedildi. O anlara ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı.

Türkiye, İstanbul Küçükçekmece'de yaşanan feci metrobüs kazasını konuşuyor. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 53 kişi yaralandı. Kazanın ilk belirlemelere göre Beyaz Yol çalışmasının yapıldığı noktada yaşandığı aktarılırken metrobüs şoförünün ana yola girmesi gereken yerde, yola girmeyip metrobüs yolunda devam ettiği öğrenildi.

METROBÜS FACİASIYLA İLGİLİ YENİ GÖRÜNTÜLERE ULAŞILDI

Yönlendirme aracını son anda gören şoför ani bir fren yaptı ancak fren yeterli olmadı. Direksiyonu sağa kıran şoför, ters yönde giden başka bir metrobüse ortadan çarptı. O anlara ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı ve yaşanan o durum saniye saniye gözler önüne serildi.

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İstanbul'daki metrobüs faciasıyla ilgili ulaşılan yeni görüntülerde, facianın meydana geldiği anlarda metrobüsün güzergahındaki bir araca çarpmamak için frene bastığı, karşıdan gelen metrobüse çarptığı görülüyor. Araçtakilerin can havliyle araçtan inip kaçtığı anlar da görüntülere yansıdı.

Görüntülerde hızla ilerleyen metrobüsün önünde bulunan aracın İstanbul Büyükşehir Belediyesine ait olduğu da öğrenildi.

METROBÜSÜN İÇİNDEN YENİ GÖRÜNTÜ

Öte yandan metrobüsün içinden kazanın gerçekleştiği ana dair bir görüntü de ortaya çıktı. Görüntülerde çarpışmanın etkisiyle yolcuların savrulduğu anlar yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
metrobüs İstanbul kaza
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