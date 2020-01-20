İstanbul'da metrobüs kazasında ölen gence en acı veda!

Kazada hayatını kaybeden Emrecan Azder (27) için Silivri Piri Mehmet Paşa Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı.

Ukrayna'daki bir üniversitenin ekonomi bölümünden yeni mezun olduğu ve vatani görevini yapmak için Türkiye'ye döndüğü öğrenilen Azder'in cenazesi, Alipaşa Mezarlığında toprağa verildi.

Mecidiyeköy Köprüsü üzerinde, dün Beylikdüzü-Söğütlüçeşme seferini yapan metrobüs ile Emrecan Azder yönetimindeki motosikletin çarpışması sonucu Azder ile metrobüsteki yolculardan biri yaralanmış, Azder, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

SÜRÜCÜ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Kazaya ilişkin gözaltına alınan metrobüs sürücüsü, savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan metrobüs şoförü, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (AA)

