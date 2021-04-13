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İstanbul'da metrobüste iğrenç olay: Cinsel organını gösterdi

13.04.2021 15:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’da metrobüste cinsel organını göstererek tacizde bulunduğu iddia edilen şüpheli, diğer yolcular tarafından yakalanarak Zincirlikuyu metrobüs durağında polise teslim edildi. Kimliği öğrenilemeyen şüphelinin cinsel organını genç kadına gösterdiği öne sürüldü.

Olay, akşam saat 21.45 sıralarında Avcılar’dan Söğütlüçeşme’ye doğru ilerleyen metrobüste yaşandı. İddiaya göre, metrobüsün en arka koltuğunda oturan genç kadın, karşısında oturan kimliği öğrenilemeyen şüphelinin tacizine maruz kaldı. Mecidiyeköy mevkine gelen metrobüste genç kadın, ‘Ne yapıyorsun sen sapık’ diyerek tepki göstermesi üzerine, metrobüste bulunan diğer yolcular hemen olaya müdahale ederek kadını şüphelinin yanından uzaklaştırdı.

'CİNSEL ORGANINI GÖSTERDİ' İDDİASI

Kimliği öğrenilemeyen şüphelinin iddiaya göre cinsel organını genç kadına gösterdiğinin söylenmesi, metrobüste sinirlerin gerilmesine neden oldu. Metrobüs içerisindeki konuşmalar sırasında bir yolcu sinirlerine hakim olamayarak, şüpheli şahsa tokat attı. Şahsı polise teslim etmek üzere gözetim altında tutan vatandaşlar, şoföre de kapıları açmaması yönünde seslendi.
Metrobüste polisi arayan vatandaşlar, Zincirlikuyu Metrobüs Durağına ekip gelmesini istedi. Şahsı gözetim altında tutan yolcular, metrobüs durağında şüpheliyi polis ekiplerine teslim etti.

GÖZALTINA ALINDI

Kadının şikayetçi olması üzerine ekipler şahsı gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Şikayetçi kadın ise olay yerine gelen bir tanıdığı ile birlikte ayrıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturmasının devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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İstanbul taciz

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