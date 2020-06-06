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  4. İstanbul'da metroda dikkat çeken kalabalık!

İstanbul'da metroda dikkat çeken kalabalık!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.06.2020 17:28 | Son Güncelleme

Yenikapı-Kirazlı metro hattında kalabalık dikkat çekti.

İstanbul'da metroda dikkat çeken kalabalık!

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yeni düzenleme getirilen metrolarda kurallara uyulmadığı görüldü.

Yenikapı-Kirazlı metro hattında yoğunluk dikkat çekti.

Metroda çok sayıda kişi ayakta, sosyal mesafeye uymayarak yolculuk etti.


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