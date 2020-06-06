İstanbul'da metroda dikkat çeken kalabalık!

Koronavir\u00fcs tedbirleri kapsam\u0131nda yeni d\u00fczenleme getirilen metrolarda kurallara uyulmad\u0131\u011f\u0131 g\u00f6r\u00fcld\u00fc.\nYenikap\u0131-Kirazl\u0131 metro hatt\u0131nda yo\u011funluk dikkat \u00e7ekti.\nMetroda \u00e7ok say\u0131da ki\u015fi ayakta, sosyal mesafeye uymayarak yolculuk etti.\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNERYar\u0131\u015f pilotlu\u011fundan istedi\u011fi paray\u0131 kazanamay\u0131nca, cinsel i\u00e7erikli sitede video yay\u0131nlamaya ba\u015flad\u0131Ankara Emniyetinden \u201cAleyna \u00c7ak\u0131r\u201d a\u00e7\u0131klamas\u0131