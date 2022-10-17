İstanbul'da metroda iğrenç olay! Kadınların fotoğraflarını çekti, ortalık bir anda karıştı

İğrenç olay, İstanbul Çekmeköy'de meydana geldi. İddiaya göre bir kişi metro istasyonu önünde kadınların fotoğraflarını çekti. Durumu fark eden genç bir kız ise adama tepki gösterdi. Vatandaşların da dahil olduğu olay saniye saniye saniye kaydedildi.

KADINLARIN FOTOĞRAFLARINI ÇEKTİ

Olay, sabah saatlerinde Çekmeköy’de bulunan bir metro durağının önünde meydana geldi. İddiaya göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs, durak çıkışında beklediği esnada yoldan geçen kadınların fotoğraflarını çekmeye başladı. Durumu fark eden genç kız, fotoğrafının silinmesini isteyince tartışma çıktı. Vatandaşlar müdahale ederek şahıstan telefonunu almaya çalışırken, şahıs olay yerinden kaçmaya çalıştı.

O ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde kadınların şahsa tepki gösterdiği, vatandaşların ise fotoğraf çektiği iddia edilen şahsı kolundan tuttuğu görülüyor.

Kaynak: İHA

