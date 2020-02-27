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  4. İstanbul'da metrodaki iğrenç olayda flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı

İstanbul'da metrodaki iğrenç olayda flaş gelişme! İfadesi ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.02.2020 18:30 | Son Güncelleme

Pendik'te metro istasyonu çıkışında bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Şüphelinin hakimlikteki sorgusunda şikayetçi kadına adres sorduğunu, daha sonra da bir anlık gafletle üzerine atılı suçu işlediğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

Pendik'te 24 Şubat'ta Bahçelievler Mahallesi'ndeki metro istasyonu çıkışında H.Y'ye (18) cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Muzaffer D'nin işlemleri tamamlandı.

Burada nöbetçi savcılığa çıkarılan şüpheli Muzaffer D. ifadesinin alınmasının ardından "sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel saldırı" suçundan tutuklanması istemiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.

Anadolu 4. Sulh Ceza Hakimliği, şüpheli Muzaffer D'nin üzerine atılı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

SUÇU KABUL ETTİ

Şüphelinin hakimlikteki sorgusunda 10 yıldır sokaklarda yatıp kalktığını, şikayetçi kadına adres sorduğunu, daha sonra da bir anlık gafletle üzerine atılı suçu işlediğini ve pişman olduğunu söylediği öğrenildi.


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Anahtar Kelimeler:
metro pendik taciz

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
bu neyin kafası arkadaş ,dövsen suçlusun adalet var ama hanım arkadaşlarımız sokakta bunlardan sebep gezemez hale geldi nereye gidiyor bu ahlak
Ne ceza verilecek bu insan musveddesine acaba, bu ne ahlaksızlık!kıyameti uzakta aramayın çok yakın
eh işte görün insanoğlu ders almıyor RABBİMDE hastalık ve depremlerle kullarıı sınıyor bilen için...
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