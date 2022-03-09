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  4. İstanbul'da milyonluk kuyumcu soygunu! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Yolu kesip silahını minibüse doğrultmuş

İstanbul'da milyonluk kuyumcu soygunu! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Yolu kesip silahını minibüse doğrultmuş

09.03.2022 11:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'daki bir kuyumcudan 1 milyon değerinde ziynet eşyasının çalındığı soyguna ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Eldivenli ve kar maskeli 4 soyguncunun gerçekleştirdiği soygun sırasında yaşanan dehşet anları kameraya yansıdı. Kameraların kayıtta olduğu anlarda, kuyumcuda kırılan cam sesleri duyulurken, yolu kesen bir kar maskeli soyguncunun da silahını minibüse doğrulttuğu görülüyor.

Son dakika: İstanbul'da Kağıthane'deki milyonluk kuyumcu soygununun yeni görüntüleri ve detayları ortaya çıktı. Kar maskeli, eldivenli ve otomatik silahlı 4 kişi; dün saat 12.30 sıralarında Nurtepe'deki kuyumcuya girdi. Şahıslar 53 yaşındaki kuyumcu Reşit Baydar'ı silah doğrultarak etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 2 dakika içerisinde 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalmıştı. Kaçarken havaya da ateş açan gaspçılar olay yerinden araçla uzaklaşmıştı.

SON DAKİKA | MİLYONLUK KUYUMCU SOYGUNUNDA YENİ GÖRÜNTÜLER

Yaşanan o anlar ait ise yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, gaspçılardan biri yolu keserek elinde tabancayı minibüse doğrultuyor. Minibüsteki yolcular ise panikle olanı biteni izliyor. Kuyumcudaki soyguncuların ise içeride camları kırdığı duyuluyor. Turuncu renkli bir cipe binen soyguncuların kaçtığı, motosikletlinin ise arkadan onu kovaladığı görülüyor.

KAR MASKELI

HEM ÇALINTI CİP HEM İKİZ PLAKA

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldığında turuncu renkli bir ciple gelerek soygunu gerçekleştiren gaspçılardan birinde otomatik silah olduğunu diğer 3'ünde ise tabanca olduğunu tespit etti.

CAM

Kaçarken havaya bir el ateş açtıklarını da belirleyen polis ekipleri, soyguncuların geldiği araçta takılı olan plakasının ikiz olduğu ortaya çıktı.

ARAÇ, TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Devam eden çalışmalarda ise Arzu A.'ya ait olan cipin geçtiğimiz sene Eylül ayında Bakırköy'de çalındığı tespit edildi. Öte yandan polis ekipleri, gaspçıların kullandığı aracı Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde olay yerine yakın bir noktada terk edilmiş halde buldu.

CIP

ELDİVEN KULLANMIŞLAR

Soygun esnasında parmak izi bırakmamak için eldiven kullandıkları da tespit edilen gaspçıların yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kuyumcu İstanbul Kağıthane
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