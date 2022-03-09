İstanbul'da milyonluk kuyumcu soygunu! Yeni görüntüler ortaya çıktı: Yolu kesip silahını minibüse doğrultmuş

Son dakika: İstanbul'da Kağıthane'deki milyonluk kuyumcu soygununun yeni görüntüleri ve detayları ortaya çıktı. Kar maskeli, eldivenli ve otomatik silahlı 4 kişi; dün saat 12.30 sıralarında Nurtepe'deki kuyumcuya girdi. Şahıslar 53 yaşındaki kuyumcu Reşit Baydar'ı silah doğrultarak etkisiz hale getirdikten sonra yaklaşık 2 dakika içerisinde 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalmıştı. Kaçarken havaya da ateş açan gaspçılar olay yerinden araçla uzaklaşmıştı.

SON DAKİKA | MİLYONLUK KUYUMCU SOYGUNUNDA YENİ GÖRÜNTÜLER

Yaşanan o anlar ait ise yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, gaspçılardan biri yolu keserek elinde tabancayı minibüse doğrultuyor. Minibüsteki yolcular ise panikle olanı biteni izliyor. Kuyumcudaki soyguncuların ise içeride camları kırdığı duyuluyor. Turuncu renkli bir cipe binen soyguncuların kaçtığı, motosikletlinin ise arkadan onu kovaladığı görülüyor.

HEM ÇALINTI CİP HEM İKİZ PLAKA

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldığında turuncu renkli bir ciple gelerek soygunu gerçekleştiren gaspçılardan birinde otomatik silah olduğunu diğer 3'ünde ise tabanca olduğunu tespit etti.

Kaçarken havaya bir el ateş açtıklarını da belirleyen polis ekipleri, soyguncuların geldiği araçta takılı olan plakasının ikiz olduğu ortaya çıktı.

ARAÇ, TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Devam eden çalışmalarda ise Arzu A.'ya ait olan cipin geçtiğimiz sene Eylül ayında Bakırköy'de çalındığı tespit edildi. Öte yandan polis ekipleri, gaspçıların kullandığı aracı Eyüpsultan Güzeltepe Mahallesi'nde olay yerine yakın bir noktada terk edilmiş halde buldu.

ELDİVEN KULLANMIŞLAR

Soygun esnasında parmak izi bırakmamak için eldiven kullandıkları da tespit edilen gaspçıların yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

(İHA)

