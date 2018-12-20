HABER

İstanbul'da minibüs, taksi dolmuş ve servislerle ilgili flaş plaka kararı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2018 09:32 | Son Güncelleme

İstanbul'da minibüs, taksi dolmuş ve servis taşımacılığı yapan araçlarla ilgili alınan karar doğrultusunda 1 Ocak 2019 yılından itibaren araçların tavanlarına ve sağ-sol yanlarına plakası yazacak.

İstanbul'da minibüs, taksi dolmuş ve servislerle ilgili flaş plaka kararı!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME), ticari amaçla yolcu taşımacılığı yapan ve Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü'nden izin belgesi alan taşıtların sağ ve sol yanları ile tavanlarına plaka yazılmasıyla ilgili karar aldı. Karar 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren başlıyor. Sarı taksiler için var olan uygulama minibüsler, taksi dolmuşlar, servis araçları için de bu tarihten itibaren geçerli olacak.

Araç tavanlarına ve aracın her iki yanına kolayca görülebilecek şekilde plakanın yazılmasıyla gerek yolcu gerekse araçların şoförünün güvenliğinin artırılması, ayrıca aranan araçla ilgili emniyet ve denetim birimlerince bir an önce tespit edilmesi amaçlanıyor.

HANGİ ARAÇLARA NASIL UYGULANACAK?

Sarı taksilerin ve taksi dolmuşların ön kapılarına ve tavanlarına arial bold yazı karakteriyle 790 punto (20 cm harf yüksekliği) ölçülerde ve RAL 5002 lacivert renkte plaka yazılması ve aynı renk kodu ile her iki yanına dama uygulaması yapılacak.

Turkuaz ve siyah taksilerin ön kapılarına ve tavanlarına arial bold yazı karakteriyle 790 punto (20 cm harf yüksekliği) ölçülerde ve RAL1021 sarı renkte plaka yazılması ve aynı renk kodu ile her iki yanına dama uygulaması yapılacak

Minibüslerin ön kapılarına ve tavanlarına arial bold yazı karakteriyle 790 punto (20 cm harf yüksekliği) ölçülerde ve RAL 5002 lacivert renkte plaka yazılacak

Servislerin sağ ve sol iki yanına uygun,görülebilir yerde ve tavanlarına arial bold yazı karakteriyle 790 punto(20 cm harf yüksekliği) ölçülerde ve RAL 5002 lacivert renkte plaka yazılacak

Yazılan plakaların kolay okunmasını sağlamak amacıyla;iki harf ve iki rakam aralarında 3 santim boş bırakılarak uygulama yapılacak. Yine plakaların kolay okunmasını sağlamak için harf ve rakam grupları arasında 5 santim boşluk bırakılacak.Tüm plaka yazıları ile dama uygulamalarının reflektif özellikte ve UV serigrafi baskı tekniği ile yapılacak. (DHA)

Canan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyorCanan Karatay, 'en tehlikelisi' deyip uyardı! Sofralarımıza giriyor
Antalya'da silahlı saldırı! Evlilik hazırlığı yapıyorlardı...Antalya'da silahlı saldırı! Evlilik hazırlığı yapıyorlardı...
Kızı ile damadı tartışmasın diye sokakta kaldıKızı ile damadı tartışmasın diye sokakta kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul minibüs taksi dolmuş servis plaka

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan acele kamulaştırma kararı! Detaylar yayımlandı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken seçim iması!

Fatih Portakal'dan dikkat çeken seçim iması!

Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

Şarkıcı Murat Köse'den Fatih Portakal'a olay sözler: Seni portakal gibi soyarlar, suyunu sıkarlar

Okuyucu Yorumları 13 yorum
muthıss bır uygulama gercekten bu durum ekonomımızı yasam standartlarımızı refah sevıyemızı yukseltecek rahatlatacak tskler bu mıllet sıze mınnettar sız olmasanızzz bız ne yapardık
aman ne büyük ne flaş karar
günaydınnn 50 sene geriden takip ediyorsunuz ...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşı öncesi kaçak ve sahte içki operasyonu!

Emniyet duyurdu! Tam 6 bin 531 tane...

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'den flaş 'Fethullah Gülen' açıklaması

Flaş 'Fethullah Gülen' açıklaması

Yalova'daki deprem büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Uzmanlardan yanıt geldi!

Büyük İstanbul depreminin habercisi mi? Uzmanlardan yanıt geldi!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan operasyon açıklaması!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan operasyon açıklaması!

İstanbul depremle, sosyal medya paylaşımlarla sallandı!

İstanbul depremle, sosyal medya paylaşımlarla sallandı!

1965'teki faciada toprak altında kalmıştı! Cesedi bulundu

1965'teki faciada toprak altında kalmıştı! Cesedi bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.