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  4. İstanbul'da minibüs ve servisler 'şehirler arası seyahat' kısıtlamasından muaf tutuldu

İstanbul'da minibüs ve servisler 'şehirler arası seyahat' kısıtlamasından muaf tutuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2020 22:36 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı, "Fabrika çalışanlarını taşıyan servis araçları, çalışanların ikamet ettikleri yerden başka şehre yolcu taşımaları şehirler arası seyahat kısıtlamasından muaftır "açıklamasını yaptı.

İstanbul'da minibüs ve servisler 'şehirler arası seyahat' kısıtlamasından muaf tutuldu

İçişleri Bakanlığı'nın Twitter hesabından, 'Şehirlerarası Otobüs Yolcu Taşımacılığı' ile ilgili genelge kapsamında, yapılan açıklamada, "Fabrika çalışanlarını taşıyan servis araçları, çalışanların ikamet ettikleri yerden başka şehre yolcu taşımaları şehirlerarası seyahat kısıtlamasından muaftır. (Örneğin Gebze'de olan bir fabrikanın servislerinin çalışanları İstanbul'dan Gebze'ye ve Gebze'den, İstanbul'a taşıması). İşçi ve çalışan servislerinde de genelgede belirtildiği üzere sosyal mesafe kuralı ve en fazla yüzde 50 doluluk oranına uyulması zorunludur. Bazı şehirlerde şehir içi yolcu taşımacılığının devamı niteliğinde olan anacak il sınırları geçmesi gereken minibüs taşımacılığı seyahat kısıtlamasından muaftır. ( Örneğin, Gebze-Harem minibüs hattı gibi). Genelgede belirtildiği üzere sosyal mesafe kuralı ve en fazla yüzde 50 doluluk oranına uyulması zorunludur" ifadelerine yer verildi.


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İçişleri Bakanlığı servis minibüs seyahat kısıtlaması

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