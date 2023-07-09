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  4. İstanbul'da miras kavgasında kan aktı... 4 ölü, 2 yaralı!

İstanbul'da miras kavgasında kan aktı... 4 ölü, 2 yaralı!

09.07.2023 00:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da dehşete düşüren bir olay yaşandı. Pendik ilçesinde aile arasında çıkan miras kavgasında kan aktı. Kurşunların hedefi olan 4 kişi hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. İşte haberin detayları...

İstanbul'da miras kavgasında kan aktı... 4 ölü, 2 yaralı!

İstanbul'un Pendik ilçesinde aile arasında çıkan miras kavgasında 4 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 19.30 sıralarında Çamlık Mahallesi Meşe Sokak'ta yaşandı. İddiaya göre, aile arasında çıkan miras kavgası kanlı bitti.

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Kavgaya karışan bir şahıs tartıştığı kişilere silahla ateş açtı. Kurşunların hedefi olan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polisin, katil zanlısını kullandığı silahla birlikte yakaladığı öğrenildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Pendik

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