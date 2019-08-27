HABER

İstanbul'da molotof kokteyli saldırı! Ekipler alarma geçti!

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 03:42 | Son Güncelleme

İstanbul’un Sancaktepe ilçesi, İnönü Mahallesi, İnönü Caddesi’nde bulunan bir bankanın klima ünitelerinin bulunduğu kısıma yanıcı madde ile yapılan saldırı polisi harekete geçirdi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İstanbul'da molotof kokteyli saldırı! Ekipler alarma geçti!

Sancaktepe ilçesi, İnönü Mahallesi, İnönü Caddesi’nde yer alan bir bankanın klima ünitelerinin bulunduğu dış kısıma henüz kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yanıcı madde ile saldırı düzenlendi.

Saat 00.30 sıralarında meydana gelen saldırıda yüzleri maskeli kişi ya da kişiler bankanın cadde kısmında bulunan klima ünitelerinin olduğu kısıma yanıcı madde fırlattı. Çevreden olayı gören vatandaşların polise ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri alevlerin büyümesine izin vermeyerek araçlarında bulunan yangın tüpüyle kontrol altına aldı.

Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler banka ve çevresinde kuş uçurtmazken olay yeri inceleme ekipleri yaptıkları çalışmada klima ünitesinin olduğu yerde buldukları paket üzerine olay yerine bomba imha ekipleri çağrıldı.

BOMBA İMHA EKİPLERİ ŞÜPHELİ PAKETİ KONTROL ETTİ

Sancaktepe ilçesi, İnönü Caddesi’nde yer alan bir bankanın klima ünitesine yanıcı madde ile gerçekleştirilen saldırı sonrası polisin yaptığı kontrollerde bulunan şüpheli paket üzerine çağrılan bomba imha uzmanı özel kıyafeti ile paketi kontrol etti. Boş çıkan paket çevre sakinlerine rahat bir nefes aldırırken saldırganların kaçarken bir molotof kokteylini olay yerinde düşürdükleri belirlendi.

Banka çevresinde geniş güvenlik önlemi alan ekiplere ilerleyen dakikalarda Özel Harekat Polisleri de eklendi. Bankanın güvenlik kameraları dahil olmak üzere çevredeki tüm güvenlik kameralarına el koyan polis ekipleri kaçan saldırganı ya da saldırganları yakalamak için geniş bir çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (İHA)

PARTNER Bu duruşa sahip olmak sandığınızdan daha kolaymış! Bu duruşa sahip olmak sandığınızdan daha kolaymış!
Kastamonu'da büyük yangın! 3 ev küle döndü!Kastamonu'da büyük yangın! 3 ev küle döndü!
Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
istanbul molotoflu saldırı

En Çok Okunan Haberler

Pentagon'dan F-35 açıklaması

Pentagon'dan F-35 açıklaması

Motorin, benzin ve LPG Otogaza zam

Motorin, benzin ve LPG Otogaza zam

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

Gazişehir evinde Gençler'i dağıttı

Gazişehir evinde Gençler'i dağıttı

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

Ahmet Davutoğlu hakkında suç duyurusu

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Kahreden haber: 3 asker şehit, 7 asker yaralandı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Başsavcılıktan Emine Bulut cinayeti açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kastamonu'da büyük yangın! 3 ev küle döndü!

Kastamonu'da büyük yangın! 3 ev küle döndü!

Lüks site sakinleri neye uğradıklarını şaşırdı! 176 bin liralık elektrik borcu!

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

Cizre’de şüpheli valiz alarmı! Fünyeyle patlatıldı

Cizre’de şüpheli valiz alarmı! Fünyeyle patlatıldı

O detayı Süleyman Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

26 Ağustos 2019 On Numara çekiliş sonuçları

26 Ağustos 2019 On Numara çekiliş sonuçları

1 ay önce askerden gelmişti! Acı haber

1 ay önce askerden gelmişti! Acı haber

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.