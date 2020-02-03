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İstanbul'da motosiklet sürücüleri ölümden döndü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 09:59 | Son Güncelleme

İstanbul trafiğinde kameralara yansıyan görüntülerde, motosiklet sürücüleri adeta ölümden döndü.

Şile Darlık mevkisinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, iki motosiklet sürücüsü yoldan ilerledikleri sırada keskin virajı dönmek için hızlarını azaltıp viraja yaklaştı. O sırada ters yönden gelen kamyon sürücüsü iddiaya göre frene basmadan viraja girince adeta faciaya davetiye çıkardı. Motosiklet sürücüsü, kamyonun altında kalmamak için fren yapıp yolun kenarına doğru manevra yaptı.

TAKSİ SÜRÜCÜSÜ FACİAYA DAVETİYE ÇIKARDI

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü çıkışı Beykoz mevkisinde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda ise birkaç motosikletli yolda ilerliyordu. O sırada seyir halinde olan bir taksi sürücüsü, sapağa girmek için bir anda direksiyonu kırıp arkasından gelen motosikletlilerin önüne geçti. Motosiklet sürücülerinden biri taksinin altında kalmamak için son anda manevra yaparken, diğeri de çarpmamak için frene asıldı. Adeta faciaya davetiye çıkaran taksi sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
motoksiklet sürücüsü istanbul

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