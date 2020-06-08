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  4. İstanbul’da motosikletlilerin ölümden döndüğü kazalar kamerada

İstanbul’da motosikletlilerin ölümden döndüğü kazalar kamerada

İLGİNÇ HABERLER  | 08.06.2020 17:46 | Son Güncelleme

İstanbul’un çeşitli noktalarında trafikte seyir halinde olan bazı motosiklet sürücüleri çeşitli nedenlerden kaza geçirirken, bazıları da tek tekerlek üzerinde şov yaparken ölümden döndü. Motosikletliler, yürekleri ağza getiren o anları sosyal medyada paylaştı.

Mega kentin çeşitli noktalarında geçtiğimiz aylarda trafikte seyir halinde olan motosiklet sürücüleri, çeşitli nedenlerle trafikte kazası geçirerek ölümden döndü. Esenler’de bir sokakta meydana gelen kazada, motosikletli bir genç sürücü tek tekerlek üzerinde deneme yapmak istedi. Genç ikinci denemesini yaptığı esnada sokağa giren otomobille kafa kafaya çarpıştı.

ŞOV YAPARKEN ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

E-5 Karayolu Sefaköy bağlantı yolunda meydana gelen diğer bir kazada ise, seyir halinde olan motosikletli önüne çıkan bir cisme çarparak dengesini kaybetti. Kontrolü kaybeden genç yere savrularak metrelerce sürüklendi. Çekmeköy Taşdelen Orman yolunda meydana gelen bir başka kazada ise, tek tekerlek üzerinde motosikletli seyreden genç sürücü, şov yapmak isterken dengesini kaybederek yere savruldu.

KAMYONUN ALTINDA KALMAKTAN KIL PAYI KURTULDU

Son olarak Gebze-İstanbul Karayolu’nda trafik ışıklarında yolun karşısına geçmeye çalışan bir başka motosiklet sürücüsüne hafriyat kamyonu çarptı. Ölümden kıl payı kurtulan motosikletli, kamyon sürücüsünün uyararak durdurduktan sonra parçalanmak üzere olan motosikletini kurtardı. Motosiklet sürücülerin ölümden döndükleri kazaları sosyal medyada paylaştı.

(İHA)

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