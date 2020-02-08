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İstanbul'da muhteşem görüntüler... Kar, kenti beyaza bürüdü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.02.2020 09:29 | Son Güncelleme

Meteoroloji’nin yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da dün akşamdan itibaren etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde sürdü. İstanbullular sabaha karla uyandı.

İstanbul’da etkili olan kar yağışı sabah saatlerinden devam etti.

İstanbul'da kar, kenti beyaza bürüdü

Kentin genelinde etkili olan kar yağışı birçok yerde renkli görüntüler oluştururken, kartpostallık görüntülere sahne oldu. İstanbullular hafta sonu karla uyandı.
İstanbul’da havanın aydınlanmasıyla beraber vatandaşlar beyaza bürünmüş kar manzaralarına uyandı. Çamlıca Tepesi'nde de etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Bugün sabah saatlerinde havanın aydınlanmasıyla beraber vatandaşları beyaza bürünmüş İstanbul manzaraları karşıladı. Beyaza bürünen şehrin bazı noktaları, kara hasret kalan vatandaşları mest etti.
Çamlıca Tepesi'nde de etkili olan kar yağışı adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kimi vatandaşlar işe gitmek üzere yola koyulmuşken kar manzarasıyla karşılaştı. Kimisi de çocuklarıyla beraber kartopu oynamak için sokaklara kendisini sokaklara attı.
Çocuğuyla beraber kartopu oynamak için Çamlıca Tepesi'ne gelen bir vatandaş, “Sabah kalktı benim yaramaz, bu sene ilk kez görüyor karı, hemen kar olan yere gidelim dedi. Burası geldi aklımıza. O yüzden kalktık sabahın 7’sinde dolaşarak geldik. Çok güzel burası” dedi.
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