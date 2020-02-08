İstanbul'da muhteşem görüntüler... Kar, kenti beyaza bürüdü

İstanbul’da etkili olan kar yağışı sabah saatlerinden devam etti.

İstanbul'da kar, kenti beyaza bürüdü

Kentin genelinde etkili olan kar yağışı birçok yerde renkli görüntüler oluştururken, kartpostallık görüntülere sahne oldu. İstanbullular hafta sonu karla uyandı.

İstanbul’da havanın aydınlanmasıyla beraber vatandaşlar beyaza bürünmüş kar manzaralarına uyandı. Çamlıca Tepesi'nde de etkili olan kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bugün sabah saatlerinde havanın aydınlanmasıyla beraber vatandaşları beyaza bürünmüş İstanbul manzaraları karşıladı. Beyaza bürünen şehrin bazı noktaları, kara hasret kalan vatandaşları mest etti.

Çamlıca Tepesi'nde de etkili olan kar yağışı adeta kartpostallık görüntüler oluşturdu. Kimi vatandaşlar işe gitmek üzere yola koyulmuşken kar manzarasıyla karşılaştı. Kimisi de çocuklarıyla beraber kartopu oynamak için sokaklara kendisini sokaklara attı.