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  4. İstanbul'da muhteşem gösteri! 500 drone kullanıldı

İstanbul'da muhteşem gösteri! 500 drone kullanıldı

27.05.2021 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni çıkacak bir arabanın tanıtımı için İstanbul'da 500 drone ile ışık gösterisi düzenlendi. Havadan çekilen gösteri İstanbul Boğazı Manzarası ile kartpostallık kareler oluşturdu.

İstanbul'da muhteşem gösteri! 500 drone kullanıldı

Teknoloji ile birlikte gösteriler de değişim yaşanıyor. Eskiden havai fişeklerin kullanıldığı gösterilerin yerini drone'lar almaya başladı. İstanbul’da, yeni çıkacak bir arabanın tanıtımı için 500 drone ile ışık gösterisi düzenlendi. Drone pilotu Ahmet Murat Özyılmaz ve Yusuf Derinöz’un kaydettiği görüntülerde Kız Kulesi çevresinde uçan 500 drone farklı şekiller ortaya çıkarıyor. İlk olarak sırayla gidecekleri konuma ulaşmak için havalanan drone'lar kuş, dünya ve yeni çıkan arabanın modelini alıyor. Havada uçarken figürlerin değişmesi İstanbul manzarası ile izleyenleri kendine kayran bırakıyor. Yaklaşık 15 dakika süren gösteri sonunda drone'lar kalktıkları konuma iniş yapıyor. Drone'ların hepsi bir yazılım ile kontrol ediliyor. Drone'lar ile istenirse farklı şekiller yapmak mümkün oluyor.

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(İHA)

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