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İstanbul'da müşterisini yumruklayan taksicinin belgesi iptal edildi, saldırdığı kişi İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2020 11:06 | Son Güncelleme

İstanbul Ataşehir'de kendisine küfür ve hakaret ettiği iddiasıyla müşterisini yumrukla yeren seren taksi şoförünün belgesi süresiz iptal edildi. Saldırıya uğrayan kişinin ise ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın kardeşi Abdullah Erkal olduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da müşterisini yumruklayan taksicinin belgesi iptal edildi, saldırdığı kişi İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı

Ataşehir Esatpaşa Mahallesi’nde geçtiğimiz Cumartesi günü saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, taksi sürücüsü Metin D, alkol aldığı iddia edilen bir müşteriyi araca almış, sokağa geldiklerinde ise müşteri ile taksici arasında bir süre sonra ücreti nedeniyle sözlü tartışma çıkmıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine taksici Metin D, iddiaya göre kendisine küfür ve hakaret eden müşterisine 2 yumruk atarak yere sermişti. Kavganın ardından taksici olay yerinden ayrılmış yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansımıştı.

TAŞIMA BELGESİ İPTAL EDİLDİ

Olayın ardından görüntülerin medyaya yansıması sonrası inceleme başlatan Toplu Taşıma Hizmetleri Müdürlüğü şoför Metin D. hakkında işlem yaparak Toplu Taşıma Aracı Kullanım Belgesi’ni (TUDES) süresiz iptal etti.

DARP EDİLEN KİŞİ İBRAHİM ERKAL'IN KARDEŞİ ÇIKTI

Olayla alakalı darp edilen alkollü müşterinin ise geçtiğimiz 11 Mayıs 2017’de vefat eden ünlü sanatçı İbrahim Erkal’ın kardeşi şarkıcı Abdullah Erkal olduğu ortaya çıktı. Tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı da öğrenildi.

(İHA)

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