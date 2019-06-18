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İstanbul'da narkotik operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 07:18 | Son Güncelleme

Tuzla’da uyuşturucu satıcılarına yönelik 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Helikopter destekli operasyonda aramalar sırasında narkotik köpeklerinden de yardım alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyona özel harekat polisleri de katıldı.

130 polisin katılımıyla gerçekleşti

Tuzla'da sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyona 130 polis katıldı.Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binası olan Orhanlı Polis Merkezi Amirliğinden hareket eden ekipler saat 05.30 sularında Özel Harekat polislerinin desteğiyle açılmayan kapıları kırarak, Narkotik köpekleri ile adreslerde arama yaptı.
Tuzla, Aydınlı Mahallesi, Süheyla Sokakta iki katlı bir apartmanın arkasında yer alan bir gecekonduya yapılan baskında polise direnen ev sakinleri kapıyı açmayınca Özel Harekat polisleri koçbaşı ile kapıyı kırarak içeriye girdi.
Evde yapılan aramada satışa hazır hale getirilmiş bir miktar uyuşturucu madde bulundu. Üç Afgan vatandaş gözaltına alınırken Tuzla genelinde polis helikopteri operasyona havadan destek verdi.

SATIŞA HAZIR HALE GETİRMİŞLER

SATIŞA HAZIR HALE GETİRMİŞLER
İstanbul genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda satışa hazır hale getirilmiş yaklaşık bir kilo uyuşturucu madde bulundu. Narkotik ekipleriyle birlikte Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyonlarda önceden belirlenen adresler eş zamanlı olarak basıldı. (İHA-DHA)
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Anahtar Kelimeler:
Tuzla uyuşturucu operasyon

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