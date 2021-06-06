İstanbul'da nefes kesen anlar! Suç makinesi böyle yakalandı

Koronavirüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanmıştı. Bu kapsamda il genelinde çeşitli noktalarda denetim yapılması amacıyla uygulama noktaları kurulmuştu. Denetimler tüm hızıyla devam ettiği esnada geçtiğimiz 13 Mayıs Perşembe günü saat 00.00 sıralarında Fatih’te bir şahıs, uygulama noktasına girmeyerek aracıyla birlikte kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri araç plakasını ihbar ederek şahsı yakalamak için çalışmalara başladı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Telsizden anonsları duyan polis ekipleri, Eminönü’nden Galata Köprüsü’ne giren şüpheli aracı kovalamaya başladı. Beyoğlu’nda da polisin “dur” ihtarına uymayan şüpheli, Karaköy’den Meclis-i Mebusan Caddesi'ne devam ederek Dolmabahçe’ye ulaştı. Burada Dolmabahçe Sarayı'na giren kavşaktan dönüş almaya çalışan şüpheli, polis otosunu önüne kıran Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekibe çarptı. Çarpma sonucu duran araçtaki şüpheli tabancalarını çeken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.