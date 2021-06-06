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  4. İstanbul'da nefes kesen anlar! Suç makinesi böyle yakalandı

İstanbul'da nefes kesen anlar! Suç makinesi böyle yakalandı

06.06.2021 09:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında İstanbul Fatih’te suç makinesi bir kişi, aracıyla uygulama noktasından kaçmaya başladı. Beyoğlu’nda da kaçmayı sürdüren şüpheli, Dolmabahçe’de polis otosunu önüne kıran Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bir ekibe çarpması sonucu yakalandı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele nedeniyle alınan tedbirler kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başlanmıştı. Bu kapsamda il genelinde çeşitli noktalarda denetim yapılması amacıyla uygulama noktaları kurulmuştu. Denetimler tüm hızıyla devam ettiği esnada geçtiğimiz 13 Mayıs Perşembe günü saat 00.00 sıralarında Fatih’te bir şahıs, uygulama noktasına girmeyerek aracıyla birlikte kaçmaya başladı. Bunun üzerine polis ekipleri araç plakasını ihbar ederek şahsı yakalamak için çalışmalara başladı.

KISKIVRAK YAKALANDI

Telsizden anonsları duyan polis ekipleri, Eminönü’nden Galata Köprüsü’ne giren şüpheli aracı kovalamaya başladı. Beyoğlu’nda da polisin “dur” ihtarına uymayan şüpheli, Karaköy’den Meclis-i Mebusan Caddesi'ne devam ederek Dolmabahçe’ye ulaştı. Burada Dolmabahçe Sarayı'na giren kavşaktan dönüş almaya çalışan şüpheli, polis otosunu önüne kıran Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekibe çarptı. Çarpma sonucu duran araçtaki şüpheli tabancalarını çeken polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

TUTUKLANDI

Şüphelinin yakalanmasının ardından aracında ve üstünde arama yapıldı. Aramalar sonucunda ruhsatsız tabanca ve satışa hazır bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Kimlik tespiti yapılan B.B. ismindeki şahsın ise “Hırsızlık ve Hükümlünün Kaçması” suçlarından 2 ayrı aranması olduğu tespit edildi. Bunun üzerine gözaltına alınarak emniyete götürülen B.B.’nin ifadesi alınarak adli işlemleri yapıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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