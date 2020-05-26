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  4. İstanbul'da nefes kesen kovalamaca! Böyle yakalandı

İstanbul'da nefes kesen kovalamaca! Böyle yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2020 15:03 | Son Güncelleme

İstanbul'da Haliç yakınlarında denetim yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçarken polis otosuna çarptı. Lastiği patlayan ve jant üzerinde kilometrelerce kaçan sürücü, D-100 karayolu Bahçelievler mevkiinde yakalandı. Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Olay saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında Haliç yakınlarında bir AVM önünde denetim yapan polis ekipleri bir otomobili durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle hızla polis ekiplerinden kaçtı. İçinde 1'i kadın 3 kişinin bulunduğu otomobil Bahçelievler'de ara sokaklarda kaçmaya çalıştığı sırada ekip otosuna çarptı. Hasar alan ve ardından lastiği patlayan otomobil, D-100 karayoluna çıkarak kaçışını sürdürdü. Güngören, Bahçelievler, Bakırköy emniyetine bağlı çok sayıda polis ekibi otomobili kovalayarak, otomobilin kaçabileceği olası kaçış noktalarını kapattı. Lastiği tamamen parçalanan ve sol ön jantı üzerinde kilometrelerce kaçan otomobil, nefes kesen bir kovalamaca sonucu Bahçelievler D-100 Karayolu yan yol Edirne istikametinde durduruldu. Otomobilde bulunan 3 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Olay nedeniyle bir süre trafik yan yolda durdu. Durdurulan otomobil ile kazaya karışan polis otosu da çekiciye yüklenerek götürüldü.

Kaynak: DHA


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