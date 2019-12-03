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İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.12.2019 10:22 | Son Güncelleme

İstanbul Beylikdüzü'nde araçtan uyuşturucu madde satışı yapan şüphelileri takibe alan polis ekipleri, durdurdukları araçta 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Ekipler, yaptıkları üst aramasında 11,6 gram skunk, 24 uyuşturucu hap ve bin 400 lira para ele geçirdi.

İstanbul'da nefes kesen uyuşturucu operasyonu kamerada!

Beylikdüzü, Adnan Kahveci Mahallesi'nde araçtan uyuşturucu madde satıldığı ihbarı alan Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Aracı tespit eden ekipler 22 Kasım akşamı 21.30 sıralarında Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi’nde aracın önünü keserek durdurdu.

Araç içerisindeki Danyal T.(30) ve Şafak D.(36) araçtan indirilerek, polis ekipleri tarafından üzerleri arandı. Ekipler, yaptıkları üst aramasında 11,6 gram skunk, 24 uyuşturucu hap ve bin 400 lira ele geçirdi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Danyal T. çıkarıldığı mahkemede serbest bırakılırken, Şafak D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(DHA))

Beylikdüzü'nde yoldaki araca yapılan uyuşturucu operasyonu kamerada

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Beylikdüzü istanbul uyuşturucu

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