İstanbul'da o görüntüyle karşılaşan pilotlar birbirini uyarıyor

Son günlerde İstanbul'da leylek sürüleri ile ilgili pilotlar ve hava trafik kontrol merkezi görevlileri arasında iletişim frekansındaki anonslarda artış yaşanıyor. Bunun nedeni ise leylek sürülerinin Ağustos'un sonu yaklaştığında daha sıcak iklimlere göç etmesinden dolayı havada daha çok görülmeleri.

Leylek sürülerinin uçakların rotalarında görülmesi nedeniyle pilotlar ve kule görevlileri olası bir çarpma tehlikesine karşı anında birbirlerini bilgilendiriyorlar. Atatürk ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nı kullanan uçakların pilotları leylek sürülerine karşı dikkat ediyor. Leylek sürüleri ile ilgili bilgilendirme yapıldığında havadaki uçaklara kuş tehlikesine karşı duyarlı olmaları isteniyor. Bugün de pilotlar ile kule görevlileri arasında leyleklerle ilgili anonslar dikkat çekti.

'YOĞUN LEYLEK SÜRÜLERİ VAR'

Bir pilot karşılaştığı leylek sürüleri ile ilgili hemen hava trafik kontrol merkezini uyardı. Pilotun, “1500-1800 feet (450-640 metre) arasında yoğun leylek sürüleri var. Trafikleri uyarabilirsiniz?" bilgilendirmesi üzerine kule görevlileri de kuş tehlikesi ile ilgili diğer pilotları uyardı. Olası çarpma tehlikelerine karşı da leylek sürülerine göre uçuş rotalarında düzenleme yapılıyor.