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İstanbul'da okul servislerinde denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 09:07 | Son Güncelleme

Okulların kademeli olarak yüz yüze eğitime başlaması ile birlikte polis ekipleri de İstanbul'da okul servislerinde denetimlerde bulundu. Servis şoförleri koronavirüs tedbirleri kapsamında bilgilendirilip araçlar kontrol edildi.

İstanbul'da okul servislerinde denetim

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik polisleri okulların kademeli olarak yüz yüze eğitime başlamasıyla birlikte İstanbul'un birçok noktasında okul servislerinde denetimlerde bulundu. Dolmabahçe Meydan'da da polis ekipleri okul servislerinde denetledi. Durdurulan servislerde koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfektan, maske ve ateş ölçer olup olmadığı kontrol edildi.

Servis şoförleri de trafik polisleri tarafından yönetmelik kapsamından bilgilendirildi.

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Bir servis şoförü, "Temizlik konusunda aracımda maske var, devletin talimatlarına harfiyen yerine getiriyoruz. Araçta dezenfektan var, ayrıca burada yedek dezenfektan var. Ekstra bir talimat gelirse onları da yerine getiririz" diye konuştu.

Kaynak: AA

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