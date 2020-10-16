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İstanbul'da okul servislerine denetim

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2020 09:23 | Son Güncelleme

İstanbul'da öğrenci servislerine yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde koronavirüs tedbirleri kapsamında kurallara uyulup, uyulmadığına bakıldı.

İstanbul'da okul servislerine denetim

Milli Eğitim Bakanlığının yüz yüze eğitime geçiş planlamasının ikinci aşamasında, ilkokul 2, 3, 4. sınıflar, 8. ve 12. sınıflar, lise hazırlık sınıfı öğrencileri ile özel gereksinimli öğrenciler yüz yüze eğitime başladı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla okul servislerinde denetleme yaptı.

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde ekipler, durdurdukları servis araçlarında evrak kontrolü yaparak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. Ayrıca ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında durdurdukları servis araçlarındaki öğrenci sayısını, öğrencilerin maske takıp takmadıklarını, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını, dezenfektan bulunup bulunmadığını kontrol etti. Ekipler servis görevlilerine öğrencilerin ateşlerinin kontrol edilip edilmediğini de sordu. Ekipler servisteki bir öğrencinin maske takmadığını görerek servis görevlisini uyararak öğrencinin maskesini takmasını istedi. Servis görevlisi Hande Keser "öğrenciler oturma planına göre oturuyor. Servise bindiğinde ateşlerini ölçüyoruz. Ben de bir anneyim, kurallara uyuyoruz" diye konuştu. Servis şoförü Sefa Dikici, "Hijyen kurallarına uyuyoruz. 3 öğrencimiz var şu anda. Aracı havalandırıyoruz. Haftada 2 defa aracımız dezenfekte yapılıyor" diye konuştu.

Maltepe'de de denetim yapıldı.
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FATİH'TE OKUL SERVİSLERİ VE SERVİS ARAÇLARI DENETLENDİ

Fatih'te İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, koronavirüs tedbirleri kapsamında okul servisleri ve servis araçlarını denetledi.

Fatih, Fındıkzade Millet Caddesi'nde durdurulan araçlarda koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşların ve sürücülerin sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı, maske takıp takmadıkları denetlendi. Ekipler, araç içerisinde bulunan yolculara, sosyal mesafe, maske takımı dezenfektan konusunda bilgi verdi.

Kaynak: DHA

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